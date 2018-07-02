Kulis: Bahçeli'nin yeni kabine için tek talebi Adalet Bakanlığı mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurulacak yeni hükümette bir tek Adalet Bakanlığı’nı istediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Temmuz'a kadar kurması beklenen yeni kabineyle ilgili çarpıcı iddialar kulislerde dolaşıyor. 24 Haziran seçimlerinden öncesinde aralarında organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın da bulunduğu ‘kader mahkumları’ için af çağrısında bulunan Bahçeli’nin, sadece Adalet Bakanlığı talebinde bulunduğu ileri sürülüyor.

Kulislerde, MHP Genel Başkanı’nın kaybolduktan sonra cesedi bulunan ve istismara uğradığı ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül’le ilgili yaptığı "İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır" açıklaması da yine söz konusu talebin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Fakıbaba'nın yerine Konuk mu?

Kulislerde, bazı bakanlıkların birleştirileceği yönündeki açıklamalar düşünüldüğünde sayının 21'den 14 ya da 15'e düşürülmesi bekleniyor. Yeni kabinede iş çevrelerine daha yakın, kendi alanlarında marka isimlere yer verilebileceği kaydedilirken; bu çerçevede aynı zamanda PANKOBİRLİK Başkanı olan, 26. Dönem AKP Karaman Milletvekili Recep Konuk’un adı da Gıda ve Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yerine geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yeni kabinede yerini koruyacağı da söyleniyor.

AKP’de listeye konulmayan çok sayıda vekilin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, kabinede bakanlık ve bazı kurumlarda görev alma gibi beklentiler taşıdığı da kulislerde konuşulanlar arasında.