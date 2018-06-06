Kulis: Bahçeli'nin af önerisi toplumsal beklentiye dönüştü, AKP fazla direnemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri” hariç olmak üzere “kader mahkûmlarına” af çıkarılması yönünde yaptığı üst üste açıklamalar, mahkûm yakınlarının MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’yi ziyaret etmesi ve “Bahçeli’den bir adım atmasını beklediklerini” dile getirmelerinin ardından, MHP kulislerinde, “affın toplumsal bir beklentiye dönüştüğü” için AKP'nin fazla direnemeyeceğini yorumları yapılıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun kulis haberi aynen şöyle:

Seçimlere sayılı günler kala AKP kanadından ardı ardına gelen “Gündemimizde yok” açıklamalarının ise “AKP’yi seçim sahasında iki arada bir derede bıraktığı” ifade ediliyor. AKP’nin af bekleyen seçmenin beklentisini boşa çıkardığı ve bu durumun da AKP’ye ‘boş oy’ olarak geri döneceği” dillendirilirken, AKP’nin affa sıcak bakması halinde bu kez affa karşı çıkan seçmeninden tepki alabileceği değerlendiriliyor.

“Af çıkması halinde bundan toplumun çok küçük bir kesiminin etkileneceğini” savunan MHP’li kurmaylar, “AKP’nin de toplumsal bir sorun haline gelen af konusunda daha fazla duyarsız kalamayacağını” ileri sürüyor.

Anayasaya göre ‘af’ yetkisi Meclis’te bulunuyor. Bahçeli’nin son açıklamasındaki, “Partimizin TBMM’deki milletvekili sayısı belli. Bu şartlar altında tek başımıza bir af çıkarmamız mümkün değildi” sözlerine atıfta bulunan MHP’li kurmaylar, affın ancak “AKP ve MHP’nin ortak oylarıyla çıkarılabileceğine” dikkat çekiyor. MHP’li kurmaylar, “Affı seçim beyannamesine alan MHP’nin bu konuda geri adım atmayacağı”nı da vurguluyor.

‘Af topu’na Ağca da girdi

Af düzenlemesi için bir talep de Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken 1 Şubat 1979'da Abdi İpekçi'yi öldüren, Papa 2'nci Jean Paul'e Vatikan'da suikast girişiminde bulunduktan sonra yaklaşık 20 yıl hapis yatan Mehmet Ali Ağca'dan geldi. MHP lideri Devlet Bahçeligibi suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etmek isteyen ancak savcılıktan izin alamayan Ağca şu tehdit gibi sözleri sarfetti:

“Bahçeli’nin af talebi asla görmezlikten gelinemez. Bahçeli’nin itibarı, sözü, prestiji öyle havada bırakılamaz. Mutlaka olumlu bir neticeyle bitmek zorunda” diye konuştu. Çakıcı ise, basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bahçeli’ye teşekkür eden Çakıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendiği açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına hiçbir af talebim yoktur. Kendi adıma hiçbir türlü af istemiyorum, çıkardığınız afta ‘Alaattin Çakıcı muaftır’ ibaresini yasal olarak ekleyiniz” diyen Çakıcı, Erdoğan’a af çıkarması durumunda “neden ilk turda seçimi kazanamayasınız” diye seslendi.