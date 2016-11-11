Kulis: Anıtkabir'deki 10 Kasım buluşması öncesi istihbarat uyarısı Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi

Milliyet yazarı Serpil Çevikcan, TSK'nın daha önceden 'Ordu millet el ele' diyerek duyurduğu Anıtkabir'deki 10 Kasım Atatürk anmasını son anda iptal etmesinin Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen istihbarat uyarıyla gerçekleştiğini ileri sürdü. Çevikcan, "İstihbarat birimlerinden söz konusu etkinlik sırasında oluşabilecek provokasyonlar konusunda yapılan uyarı, organizasyonun iptaline neden oldu. Kaynaklar, bu uyarının önce Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu, Cumhurbaşkanlığı’ndan da Genelkurmay Başkanlığı’nın uyarıldığını kaydettiler" diye yazdı.

Serpil Çevikcan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (11 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan 'Anıtkabir yerine neden Şırnak?' başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri, devlet ve millet katında daha özel bir anlam taşıyordu.

15 Temmuz’un Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir kalkışma olduğu anlaşıldıktan sonra oluşan hassasiyet, her iki özel günü de her zamankinden çok daha anlamlı kılmıştı.

Bu yıl 29 Ekim gibi 10 Kasım için de özel hazırlıklar yapıldı.

Bu hazırlıkların en dikkat çekeni Genelkurmay Başkanlığı’nın Anıtkabir’de gerçekleştireceği, “Ata’nın Huzurunda Ordu-Millet El Ele” etkinliğiydi.

Bu organizasyonda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları öncülüğünde bin 881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonu Anıtkabir ziyaretçileri, şehit aileleri, gaziler ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından gökyüzüne bırakılacaktı.

15.00’te gerçekleştirileceği açıklanan bu özel etkinlik dün programa saatler kala iptal edildi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan kısa açıklamada, organizasyonun iptaline ilişkin bir gerekçe belirtilmedi.

Ankara kulislerine programın saatler kala iptaline ilişkin birçok iddia yansıdı.

Bu iddialardan en güçlü olanı güvenlik kaygısıydı.

Komutanların katılacağı etkinliğin gerçekleşeceği saatte, halka açık olan Anıtkabir’de bazı radikalgrupların protesto sınırlarını aşan provokasyonlar yapabileceğine dönük duyumların söz konusu organizasyonun iptalinde en önemli gerekçe olduğu konuşuldu.

Bu arada, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının denetlemelerde bulunmak üzere Şırnak’a gittiği açıklandı.

Etkinliğin iptaline neden olan gerekçe ile komutanların apar topar Şırnak’a gitmesinin nedenleri konusunda aldığım bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

Her şeyden önce;

“Ata’nın Huzurunda Ordu-Millet El Ele” başlığında bir programın gerçekleştirilme kararının Genelkurmay’da bir istişare sonucunda alındığını belirtmeliyim.

Orgeneral Akar, 15 Temmuz’dan sonra oluşan hassasiyetler çerçevesinde böyle bir etkinliğin, “Ordu-Millet El Ele” temalı bir programla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağrından çıktığı milletle, Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda gerçekleşmesini çok arzu ediyordu.

Hatta bu program sırasında kısa bir konuşma yapacaktı ve bu metni de özenle hazırlamıştı.

Ancak istihbarat birimlerinden söz konusu etkinlik sırasında oluşabilecek provokasyonlar konusunda yapılan uyarı, organizasyonun iptaline neden oldu.

Kaynaklar, bu uyarının önce Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğunu, Cumhurbaşkanlığı’ndan da Genelkurmay Başkanlığı’nın uyarıldığını kaydettiler.

Devlet kademesinin, bu uyarılar üzerine etkinliğin iptali konusunda mutabakata vardığı kaydedildi. Orgeneral Akar’ın da özellikle 10 Kasım’da Anıtkabir’de gerçekleştirilecek böyle bir programa gölge düşmesinden ve dün oluşan atmosferin istenmeyen olaylarla gölgelenmesinden özellikle kaçındığı öğrenildi.

Komutanların apar topar Şırnak’a gitmesi konusuna gelince...

Dün bu olayla bağlantılı olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi ile görüştü.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarının bölgeye gidiş sebebi de somut bir gelişmeden kaynaklandı.

Askeri yetkililer, Türkiye’nin kırmızı çizgilerinden biri olan Telafer konusundaki sıcak bir gelişmenin komutanların Şırnak ve Silopi ziyaretini öne çektiğini belirttiler.

Ankara’nın Musul’un DAEŞ’ten temizlenmesinde görev almasına karşı çıktığı Şii milis güçleri Haşdi Şabi’nin dün Telafer’e ilk kez 15 kilometre kadar yaklaştığı bilgisi beşkente iletildi.

Bu gelişme Ankara’da Telafer alarmına neden oldu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda komutanlar sınıra gittiler.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, Telafer’de demografik yapının değiştirilme girişimine seyirci kalınamayacağını açıkça ifade etmişti.

Yine kısa bir süre önce olası sınır ötesi faaliyetlerde görev almak üzere Ankara ve Çankırı’dan Silopi’ye, başta tank birlikleri olmak üzere büyük çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirilmişti.

Kaynaklar, Akar ve kuvvet komutanlarının Şırnak ve Silopi ziyaretlerinin, olası gelişmelere dönük hazırlıkları yerinden inceleme amacından çok, Türkiye’nin sınır ötesindeki oldu-bittilere seyirci kalmayacağı yolundaki kararlılığını bir kez daha gösterme gerekçesine dayandığını kaydettiler.