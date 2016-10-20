Kulis: Anayasa değişikliği oylamasında Bahçeli'nin fire beklentisi 2-3, bu vesile ile onları da tasfiye edecek

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle birlikte TBMM'ye getirmelidir. Vekiller vicdanlarıyla oy kullanacaklardır. Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367'yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330'un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır" çıkışıyla yeniden gündeme gelen "başkanlık sistemi" tartışmalarıyla ilgili olarak kulis yazdı. Müderrisoğlu, "MHP liderinin, partisinde fire beklentisinin 2-3 olduğu, bu vesile ile onları tasfiye edeceği de konuşuluyor" iddiasını dile getirdi.

Okan Müderrisoğlu'nun "Bahçeli'nin hesabı ve şartları" başlığıyla yayımlanan (20 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Kim ne derse desin iç siyasi gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Başkanlık sistemi"açılımı belirledi. Hatta, dış çevrelerin de ilgisi yeniden başkanlık tartışmalarına odaklandı. Sn Bahçeli'nin "Türkiye'de fiili bir durum var, bunun adını koyalım, son kararı millet versin" şeklinde özetlenebilecek hamlesi, 2017 yılına ilişkin bir dizi senaryoyu ve planı da kökten sarstı.

Öncelikle şunu belirtelim. Devlet Bey, "başkanlık sistemine karşı" pozisyonunu koruyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem yaklaşımında da ısrar ediyor. Ancak, "ikna olabileceğişartlar" altında, başkanlık teklifinin milletin takdir ve tercihine sunulmasına da kapı aralıyor.

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Peki, "MHP lideri taktik hamle mi yapıyor?" Yani, "şartlı destek vereceğim" dedikten sonra, ilk turda topa girmeyip, AK Parti grubunun blok olarak hareket edip etmeyeceğini mi görmek istiyor? Bir bakıma, AK Parti'de fire olup olmayacağına göre diğer hamlelerini mi düşünüyor?

Eldeki veriler ve Sn Bahçeli'nin gerek parti yöneticileri gerekse Sn Başbakan'la gerçekleştirdiği görüşmeler, çizgisinin net olacağını gösteriyor. Devlet Bey, -rakip deolsalar- iktidar partisini yarı yolda bırakacağı, ilk kavşaktan döneceği, sandığın milletin önüne getirilmesinden vazgeçeceği izlenimi uyandırmıyor! An itibariyle ve zorlu güvenlik şartları altında Türkiye'nin de 7 Ağustos Yenikapı Ruhu'nu, güncel siyasi konsolidasyona dönüştürmesi gerekiyor.

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Bu noktada özel görüşmelerdeki hava da önemli. Tabii devlet sorumluluğu altındaki isimler arasında geçtiği için bu tür görüşmelere ilişkin yorum yazmanın riskleri söz konusu. Bu ihtimali dikkate alarak ama sağlam kaynaklara dayanarak devam edecek olursak. MHP liderinin, "kırmızı çizgilerinin" karşılanması halinde, bugünkü fiili durumudaha açık hukuki temele kavuşturacak, fakat mevcuttan daha ileri gitmeyecek bir formüle sıcak bakacağı anlaşılıyor. Kırmızı çizgi demişken... Üniter devlet yapısının korunması, vatandaşlığın tanımının değişmemesi, resmi dilin esnetilmemesi ile özerkliğe yeşil ışık yakmayacak kuvvetli vurgulardan bahsediyoruz. Bu durumda bir bakıma"Cumhurbaşkanlığı sistemi" diyebileceğimiz bir model olgunlaşmakta. Kuşkusuz, güçler ayrılığı, parlamentonun yasama ve denetim yetkisinin güçlendirilmesi, hesapverilebilirlik, devlette fren-denge mekanizmalarının kurulması gibi hassas konularındüzenlenmesi de beklentiler dahilinde.

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AK Parti, MHP'nin kaygılarını gideren, geçiş hükümlerinin iyi tanzim edildiği bir metin ortaya koyabilirse, "Başkanlık referandumu" 2017 baharına yetişebilir. Geçiş hükümleri derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2017-2019 yılları arasında "Başkan olarak tam yetki kullanabilmesini" sağlayacak maddelerin gerekliliğine dikkati çekiyoruz. Bugünü, dünden farklı kılacak yön de bu olacak. Eğer başkanlık sistemini AK Parti dile getirseydi hem "istemezük korosu" sahne alacak hem de "tek adamlık" kampanyası hız kazanacaktı. Kaldı ki MHP lideri "Başkanlığa karşıyız ama Meclis'te tıkaç olmayız" tavrı sergiledi diye işitmediği hakaret kalmadı. Üstelik o yenilir yutulur olmayan lafların sahipleri de kendilerini demokrat sayıyorlar. Demokrasiden zerrece nasiplenmiş olsalar, "Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan milletten kaçmazlar." Samimiyseler "Nasıl bir başkanlık?"sorusuna cevap ararlar.

Son bir kulis bilgisi...

MHP liderinin, partisinde fire beklentisinin 2-3 olduğu, bu vesile ile onları tasfiye edeceği de konuşuluyor.