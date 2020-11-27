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Ekonomi

Kulis: Albayrak döneminde Merkez Bankası’na başdanışman atanan Gökay Otyam’ın görevine son verildi

27 Kasım 2020 21:29

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 2019 Haziranı'nda Merkez Bankası’na İletişim Başdanışmanı olarak atanan NTV eski Ekonomi Müdürü Gökay Otyam’a, yeni Başkan Naci Ağbal’ın kendisiyle çalışmak istemediğinin iletildiği iddia edildi.

T24'ün edindiği bilgiye göre Merkez Bankası’ndaki görevinin yanı sıra Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’ne bağlı kurumların iletişim koordinasyonu görevini de yürüten Otyam’a, Ağbal’ın kendisiyle çalışmak istemediği bilgisi bankanın insan kaynakları birimi tarafından aktarıldı.

Ekonomi Servisi

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