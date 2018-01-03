Kulis: Akşener, "Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm" diyor

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün aday olması durumunda 'kararını gözden geçireceğini söyledi.

Akşener 2019 cummhurbaşkanlığı seçimlerine dair ittifaklık konusunda CHP ile bir ittifaklığın olmayacağını belirterek, milletvekilliği seçiminde ise Demokrat Parti gibi küçük partilerle işbirliği içinde olabileceklerini söylemişti.

11’inci Cumhurbaşkanı’nın 696 sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı muafiyeti muğlaklık eleştirisi çok konuşulmuş, bu sözleri muhalefetten destek almıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Gül’ün Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarından cesaret aldığını belirterek, ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir’ diye yazdı. Selvi hesapların değiştiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile’ dedi.