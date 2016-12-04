Kulis: AKP'nin planı, başbakanlığı tek bir torba maddeyle anayasadan çıkarmak

AKP ve MHP’nin uzlaştığı cumhurbaşkanlığı modelinde başbakanlık olmadığı için anayasadaki başbakan ve başbakanlık ifadelerinin çıkarılması kapsamında tek bir torba madde düzenlediği iddia edildi. AKP tarafından bu yöntemin şimdiye kadar anayasa için hiç uygulanmadığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişikliği önerisinde, şimdiye kadar hiçbir anayasa değişikliğinde uygulanmayan bir yönteme başvurulacak. Anayasanın 17 maddesinde geçen ‘Başbakan ve Başbakanlık’ ifadeleri, 17 maddede değişiklik yapılması yerine tek bir torba maddede kaldırılacak. Ancak hukukçular, bunun anayasa tekniği açısından sıkıntı yaratacağını, her maddede ayrı ayrı değişiklik yapılması gerektiği görüşünü dile getiriyor. Eski TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Atilla Kart, bu yöntemi “anarşist yasa yapma” olarak nitelendirdi.

Bu yöntemin uygulanması durumunda, 17 maddede ayrı ayrı değişiklik yapılması yerine ‘Değiştirilen hükümler’ başlığı altında “Anayasada ‘Başbakan’ olarak geçen ifadeler ‘Cumhurbaşkanı’, ‘Başbakanlık’ olarak geçen ifadeler ‘Cumhurbaşkanlığı’ olarak değiştirilmiştir” hükmünü düzenleyen tek bir madde getirilecek.

Geçen dönem kurulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun CHP’li üyesi Atilla Kart, bu uygulamaya tepki göstererek şöyle konuştu:

"Böyle bir yöntemle anayasa yapımında fiili durum yaratılır. Bunun teknik olarak mümkün olmayacağı, asgari hukuk vicdanı olan akademisyenlerin hepsinin ifade edeceği bir durumdur.

"Anayasanın kendine göre bir sistemi var, o sistemi ve bütünlüğü daha da tahrip edecek sonuçlar yaratması kaçınılmaz. Tam anlamıyla karambol, tamamen konjonktürel, günü kurtarmaya yönelik, anayasa sisteminde yarattığı tahribatı umursamayan felsefi anlamda anarşist bir yasa yapma yöntemidir."

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Erdoğan Teziç de anayasa değişikliklerinin tek tek maddeler halinde yapılması gerektiğini söyledi.