Kulis: AKP'li vekiller, af konusunda görüş vermemeleri için uyarıldı; Erdoğan bu kez ters köşe yapmayacak

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümete yönelik olarak yaptığı "genel af" çağrısıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu çağrıya sıcak bakmadığını belirten Orakoğlu, AKP'li milletvekillerinin de "af konusunda görüş belirtmemeleri yönünde uyarıldığını" iddia etti.

Orakoğlu, Erdoğan'ın danışmanlarının af konusunda dile getirdikleri görüşlere de yer verdiği "Örtülü af çıkacak mı?" başlıklı yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu gelişme ve açıklamalardan anlaşıldığı gibi AK Parti’nin bu kez Bahçeli’ye rağmen af çıkarma gibi bir isteği yok, Bilhassa seçimler öncesinde af çıkarmak siyaset açısından ayrı bir risk taşıyor. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın medyayı ters köşe yapmak gibi bir niyeti yok sanırım."