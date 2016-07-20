Kulis: AKP'de "Hakan Fidan artık orada duramaz" diyenler var

15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrasında yaşanan pek çok soru işareti beraberinde şüpheleri de getirdi. AKP'li bazı milletvekillerinin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile yola devam edilmemesi yönünde fikir belirtirken, MİT Müsteşarı Hakan Fidan için de "artık orada duramaz" yorumları yapıldı.

TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 günlük süre içinde iktidar ve muhalefet kulisinde uzun geceye dair değerlendirmeler sürüyor.



AKP milletvekilleri darbe öncesinde soru işaretleri olan pek çok olayda eleştirileri savuşturdukları MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın isminin üzerini 'çizdikleri' görülüyor.



İktidar kulisinde, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile yola devam edilmemesine yönelik görüşler dikkat çekerken MİT Müsteşarı için ‘artık orada duramaz’ deniliyor.

Askeri tabur kalsaydı ne olurdu?

TBMM'de düşük profilli mesaisini sürdürürken darbenin perde arkasına ilişkin kulis yorumları oldukça çarpıcı. 15 Temmuz gecesi TBMM’de yaşanan sığınak skandalı hâlâ güncelliğini koruyor.



AKP hükümeti döneminde Meclis’te asker görüntüsüne son vermek için kaldırılan askeri ‘taburla’ ilgili değerlendirmelerde ilginç.

AKP’li vekillerin önemli bölümü askeri tabur içinde paralelin olabileceği ihtimalini hatırlatarak ‘iyi ki tabur kaldırılmış. Yoksa milletvekilleri açısından iyi şeyler olmazdı’ diyor.

Tehdit sürüyor

Kulislerde, tehdidin bitmediğine yönelik çok fazla değerlendirme var. 25 kişiden oluştuğu söylenen timin sinyal bozucuların da içinde olduğu tüm teknik donanıma sahip olduğu anlatılıyor.