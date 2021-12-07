Kulis: AKP ve MHP’nin seçim kanununda 10-15 madde olacak; seçime katılma yeterliliğinde Meclis’te grup şartı kalkacak, transfere dokunulmayacak

AKP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim mevzuatında değişiklik öngören çalışmasının yeni yılda gündeme gelmesi bekleniyor. En çok 15 madde olması beklenen seçim kanunu teklifine göre seçime katılma yeterliliğinde Meclis’te grup şartı kalkacak, partiler arası milletvekili transferine dokunulmayacak. Söz konusu düzenlemelerle ilgili AKP'li bir yetkili, “Fazla beklenti olmasın. Çok hamle yok” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, dar-daraltılmış bölge, ittifak içi baraj uygulaması, yüzde 3 oy alan partilere hazine yardımının yeni belirlenecek baraja eşitlenmesi gibi zaman zaman gündeme gelen konularda bir değişiklik öngörülmüyor.

Seçim barajı

Teklifin en önemli maddesi yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi olacak.

Teşkilatlanma

Siyasi partilerin seçime girme yeterliliği kazanması için 81 ilin yarısından fazla kentte teşkilat kurması ve büyük kongresini yapmış olması ya da Meclis’te 20 milletvekilinden oluşan bir grup kurması şartı bulunuyor. Çalışma kapsamında “seçime girme yeterliliğinde grup kurma” şartı kaldırılacak.

Partiler arasında milletvekili geçişi

Seçim mevzuatı kapsamında siyasi partiler arasında milletvekili geçişine de yasak getirilmesi ya da bu geçiş döneminde süre konulması gerektiği konuşuldu. Ancak yürütülen çalışmada bu kapsamda bir değişikliğin de gündeme gelmeyeceği öğrenildi.

En kıdemli hakim kuralı esnetilecek

Mevcut düzenlemede il-ilçe seçim kurulu başkanları kural olarak o ildeki en kıdemli hakim oluyor. AK Partili kaynaklar, bu görevi yapmak istemeyen kişiler olabildiğine dikkat çekerek bir esneklik sağlamayı düşündüklerini söyledi. Buna göre en kıdemli hakim yerine birinci sınıfa ayrılmış en kıdemli hakimler arasında bir tercih imkanı yaratılacak.