Kulis: AKP toplantısında, "Yüzde 50 artı 1 'hayır' çıkarsa, CHP 'erken seçim' deyip göğü başımıza yıkar" dendi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP strateji heyetinin toplantısında "Yüzde 50+1 bir hayır çıksa, CHP o sabah iktidarın meşruiyetini tartışmaya açar, Cumhurbaşkanımızı rahatsız etmeye başlarlar. Hemen erken seçim çağrısı yapıp, gök kubbeyi başımıza yıkmaya çalışırlar" değerlendirilmesi yapıldığını ileri sürdü.

Abdulkadir Selvi'nin "Kılıçdaroğlu’nun referandum tuzağı" başlığıyla yayımlanan (6 Mart 2017) yazısı şöyle:

Almanya’dan, Avusturya’dan, Hollanda’dan birbiri ardına gelen yasak kararlarını konuşuyorduk. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Avrupa hayır kampanyasını başlattı” dedi.

Avrupa’dan gelen yasak kararlarını sorduğum bir AK Parti yöneticisi, “Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Şimdi de Merkel, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ diyor” diye konuştu.

AK Parti cephesi, Almanya başta olmak üzere Avrupa’daki hayır dalgasından dolayı rahatsız mı? Elbette ki rahatsızlar. Çünkü yurtdışı oyları seçim sonuçları üzerinde artık önemli bir ağırlık oluşturmaya başladı. Peki Avrupa’daki yasak kararlarının etkili olup, hayır oylarını artıracağından endişe ediyorlar mı? Hayır. Tam aksine. Yasaklamaların ters etki yapacağına, sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin dahi oy kullanacağına inanıyorlar. Çünkü yasaklar her zaman ters teper.

Büyükşehir ve Anadolu ayrışması

Referanduma 40 gün kala evet ve hayır oylarında durum nasıl? Büyükşehirler ile Anadolu kentleri arasında bir farklılaşma gözleniyor.

Büyükşehirlerde hayır oyları ulaşabilecekler tepe noktaya ulaşmış görünüyor. Ciddi bir orandaki kararsız seçmen varlığını koruyor. Evet oyları ise henüz beklenen seviyeye ulaşabilmiş değil. Büyükşehirlerde bundan sonraki süreç kararsızların eğilimi ve evet oyları açısından önemini koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli bir oranda kararsız seçmenin varlığına dikkat çekmişti.

Anadolu da ise evet oyları beklenen noktaya ulaşmış durumda. Kararsızların oranı az, hayır oyları daha geride seyrediyor.

AK Parti cephesinde yapılan değerlendirmelere göre, hayır oyları bir motivasyon yakalayıp, ulaşabileceği seviyeye ulaştığı yönünde. Bundan sonra evet oylarının tırmanışa geçeceğini savunuyorlar. CHP referandumda pozitif bir kampanya yürütüyor. Sevgi pıtırcığı gibi.

Bu şimdiye kadar CHP’nin yanlışlarından beslenen evet cephesinde bir motivasyon eksikliğine neden oldu. Avrupa’nın yaptığı yanlışı, CHP yapmadı. CHP bu tavrını ne kadar sürdürür, kampanya için sahaya çıktıklarında eski klasik söylemlerine dönerler mi belli değil. CHP hiç çalışmasa daha çok hayır oyu çıkacağından herkes emin.

Bir tek Rabia işareti yapmadığı kaldı

Şu sıralarda söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti olunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından bal damlıyor. CHP liderinin bir tek Rabia işareti yapmadığı kaldı. CHP liderinin yumuşak üslubu, cephesinde memnuniyetle karşılanıyor mu? AK Parti, CHP’nin bu stratejisini, evet verebilecek olan seçmeni uyutma taktiği olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun, “Hayır çıkarsa bir şey olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak devam edecek. AK Parti iktidarı sürecek. Başbakan Binali yıldırım 2019’a kadar başbakan olarak yerinde kalacak” şeklindeki sözleri ise, ‘tehlikeli bir tuzak’ olarak değerlendiriliyor.

Başkanlığını gazeteci Sinan Burhan’ın yaptığı Anadolu Yayıncılar Derneği’nin programı nedeniyle Kızılcahamam’da birlikte olduğumuz Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Hayır çıkarsa o sabah Cumhurbaşkanı’nı istifaya çağırırlar. CHP şimdilik evet verecekleri uyutmaya çalışıyor” dedi.

AK Parti strateji heyetinin toplantısında yapılan değerlendirme de benzer şekilde: “Yüzde 50+1 bir hayır çıksa, CHP o sabah iktidarın meşruiyetini tartışmaya açar, Cumhurbaşkanımızı rahatsız etmeye başlarlar. Hemen erken seçim çağrısı yapıp, gök kubbeyi başımıza yıkmaya çalışırlar.”

Referandumda çıkacak olan sonuç, siyaseti yeniden dizayn edecek. AK Parti’de hedef, yüzde 55 artıyla anlamlı bir evet çıkarmak.

16 Nisan’dan sonra başka bir Türkiye olacak. Hayır çıktığı anda Türkiye eski Türkiye olamayacağı gibi anlamlı bir evet çıktığı takdirde de mevcut durumun devam etmesi mümkün görünmüyor. 16 Nisan sandığından çıkan sonuç birçok sürprize gebe olacak. Bu arada AK Parti, CHP üzerinden sağlayamadığı motivasyonu Avrupa üzerinden sağlamaya çalışıyor. Referandumda çıkacak yüksek oranda bir evetin Avrupa’ya balans ayarı olacağı görüşünde.

Slogan gibi...

“Evet ver, Avrupa’ya ders ver!”