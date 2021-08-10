Kulis: AKP'nin hapis cezasını da öngören yeni sosyal medya düzenlemesi partide tartışma yarattı

Bir yıl önce Meclis’ten geçirilen sosyal medya düzenlemesinde Twitter, Facebook gibi şirketlere Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmesinin ardından AKP, yeni bir düzenlemeyi daha TBMM gündemine getirecek. “Dezenformasyon” yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bir süre sosyal medya kısıtlaması düşünülüyor. Söz konusu düzenleme, parti içinde de tartışma yarattı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantının gündeminde iki önemli çalışma, yeni anayasa ve sosyal medya düzenlemesi yer aldı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Almanya modelinin de yakından incelendiği düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Söz konusu düzenlemede, “sosyal medya üzerinden dezenformasyon yapanlara yönelik 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve sosyal medyayı bir süre kullanamama gibi cezalar getirilmesi” öngörülüyor. Cezai yaptırımlar için de Türk Ceza Yasası’nda bazı düzenlemelerin de yapılabileceği belirtiliyor.