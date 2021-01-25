Kulis: AKP MYK'da değerlendirilecek reformlar şubat ayı içinde kamuoyuna açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen kasım ayında yaptığı açıklamayla gündeme gelen yapısal reformları içeren taslağa son şekli veriliyor. Ekonomi ve hukuk alanında gerçekleştirilmesi öngörülen reformların, bu hafta AKP MYK toplantısında ele alınması ve şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini belirterek, önümüzdeki haftalar içerisinde açıklama yapılacağını söyledi. Dünya’nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ekonomi ve iş dünyası ile ardı ardına yaptığı görüşmelerde iş ve ekonomi dünyasından gelen talepler çerçevesinde şekillenecek olan reform paketinin çatısını yatırım ortamını iyileştirecek, yabancı sermayenin girişine hız kazandıracak güven ortamını tesis edecek düzenlemeler oluşturacak.

Mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten adımlar atılacak.

Reformlar yasal değişikliklerle sınırlı kalmayacak

Reformlar sadece yasal değişiklikleri ile sınırlı kalmayacak idari düzenlemelerle de uygulamaya dönük adımlar atılacak. Yargı Strateji Belgesi kapsamında bugüne kadar üç ayrı paket Meclis’ten geçti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı açıklanacak. Yargı reformu kapsamında tutukluluk sürelerinin azaltılması, AYM’nin bireysel başvurular nedeniyle artan iş yükünün azaltılması, bireysel başvuru hakkının genişletilmesi hukuk reformu kapsamında gerçekleştirilecek.

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