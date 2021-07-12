Kulis: AKP’li vekiller kürsüde en çok muhalefetin konuştuğuna dikkat çekti, Erdoğan’dan, konuşma sürelerinin "kısıtlanmasını" istedi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Haziran ayının son haftalarında, Meclis Genel Kurulu’nda Cumhur İttifakı’nın yüzde 42, Millet İttifakı’nın ise yüzde 58 oranında temsil edildiğini, muhalefet milletvekillerinin yüzde 75,87 oranıyla Meclis kürsüsünden “en fazla konuşmayı yaptığını” hesaplayan AKP’li milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “Meclis İçtüzüğü’nün ivedilikle değişmesini” istedi.

Erdoğan’ın da milletvekillerinin bu talebine “yeşil ışık” yakarak, “Partimizin, Meclis İçtüzüğü’nün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaları var. Çalışmalarda, yasa tekliflerinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşme sürelerinin kısaltılması öngörülüyor” yanıtı verdiğine dikkat çekilirken, AKP’nin hazırladığı yeni Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifinde, “ihtisas komisyonlarının yetkilerinin artırılması, tekliflerin komisyonlarda görüşülme sürelerinin artırılması ancak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme sürelerinin ise kısaltılması” öngörülüyor. Teklife göre, genel kuruldaki görüşme takvimlerinin de yeni sisteme göre yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.

Buna göre partilerin söz almasından önergelere değin bir dizi değişiklik öngörülüyor.