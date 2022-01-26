Kulis: AKP kurmayları Sezen Aksu'ya gösterilen tepkiyi fazla buldu; Erdoğan, "Siz konuşun; bana bırakmayın" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AKP MYK toplantısında, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş ve 2017'deki şarkısı nedeniyle hedef gösterilen sanatçı Sezen Aksu’ya gösterilen tepkiler de gündeme geldi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler. “Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” yorumu yapıldı.

Bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular. Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, toplantıda Sedef Kabaş ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların da gündeme geldiği öğrenildi. Verilen veriye göre, televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Kabaş ile ilgili 380 bin tweet atıldı, bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülendi. Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, "Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim" talimatı verdiği öğrenildi.