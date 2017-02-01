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Politika

Kulis: AKP, kararsız seçmen için kapı kapı dolaşacak

Kararsız seçmenin "Erdoğan'dan sonra gelecek cumhurbaşkanı mevcut yetkileri nasıl kullanacak?" sorusunu yönelttiği ifade edildi

01 Şubat 2017 10:12

Kamuoyu araştırmalarını değerlendiren AKP, referandumda kararsızlar için harekete geçti. Kapı kapı gezmeye hazırlanan teşkilat, yüz yüze çalışmalar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurt gezileriyle birlikte kararsız kalanların "Evet" diyeceğini öngörüyor.

Nihat Doğan'dan referandum için 'evet' şarkısı

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre, nisan ayında yapılması kesinleşen halk oylaması öncesinde AKP, kampanyasını şekillendirmeye başlıyor. Bu kapsamda parti bünyesinde oluşturulan strateji ekibinin mutfak çalışması sürerken, değişik anket şirketlerine yaptırılan kamuoyu araştırmaları analiz ediliyor. İlk değerlendirmelerde kadınlar, gençler ile Doğu ve Güneydoğu’ya özel kampanya yapılmasının “Evet” oylarına olumlu katkı yapacağı vurgulandı. Kadınlar, gençler ile Doğu’daki seçmenlerin diğer toplum kesimlerine oranla Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili kafasında daha fazla soru işareti bulunduğu ifade edilirken, kamuoyu araştırmalarının da bunu doğruladığı kaydedildi.

Erdoğan'ın yurt gezileri

AKP, 7 Haziran’da yapılan seçimlerde yüzde 40 oy almıştı. Bu seçimin ardından hükümet çıkmaması üzerine yaklaşık 5 ay sonra yenilenen seçimde AKP’nin oyu yüzde 49’a çıkmıştı. AKP’ye 1 Kasım’da geri dönen seçmenin bir kısmının Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin tereddütleri bulunduğu tespiti yapılırken, tabandaki kararsızlara yönelik anket çalışması yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk oylamasına kadar yapacağı yurt gezilerinde kararsız seçmenin “Evet” oyu kullanacak biçimde ikna edileceği düşünülüyor.

Yüz yüze çalışma

AKP teşkilatlarının tabana hâkim olduğu, yüz yüze çalışmalarla tereddütlerin giderileceği belirtiliyor. Tereddüt yaşayan kararsız seçmenin “Erdoğan’dan sonra gelecek Cumhurbaşkanı’nın mevcut yetkileri nasıl kullanacak?” sorusunu yönelttiği ifade ediliyor.

 

 

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