Kulis: AKP, başkanlık oylamasında MHP'nin fire vermesinden endişeli

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "AKP bir anayasa hazırlığı varsa, mutabık kalınan diğer maddelerle birlikte TBMM'ye getirmelidir. Vekiller vicdanlarıyla oy kullanacaklardır. Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367'yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330'un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır" çıkışıyla yeniden gündeme gelen "Başkanlık sistemi" tartışmalarıyla ilgili olarak kulis yazdı. Gül, "MHP’nin desteğiyle Meclis’teki oylamada 330’u garantileyen AKP, referandum için MHP’de muhalif kanadın yürüteceği başkanlık karşıtı kampanyadan endişeli. Anketlerle başkanlığa desteği yüzde 40’larda ölçen AKP, MHP’den en az yüzde 8 oy alma zorunluluğu üzerinden hareket ediyor" dedi.

Erdem Gül'ün "AKP, MHP içi ‘fire’den endişeli" başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2016) haberi şöyle:

MHP’nin desteğiyle Meclis’teki oylamada 330’u cepte gören AKP, hesaplarını referandumda MHP oylarının nasıl dağılacağına çevirince karşısında bir kez daha MHP içi muhalefeti buldu. MHP’nin yüzde 10 olarak ölçtüğü oylarının tamamına yakınını almayı referandum için yaşamsal bulan AKP’yi, MHP muhalefetinin yürüteceği başkanlık karşıtı kampanya korkutuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirmesinin ardından AKP’nin yaptığı ölçümlerde başkanlık sistemine destek, partinin oylarının yüzde 10 kadar altında yüzde 40’ın biraz üzerinde seyrediyor. MHP’nin oy oranı ise 1 Kasım’da aldığı oy oranlarının biraz altında olsa da yüzde 10 barajının biraz üstü olarak ölçülüyor. Bu rakamlar nedeniyle AKP’nin hesaplarında MHP’nin yüzde 10’lardaki oyu, referandumda başkanlık için kritik bir boyut kazanmış durumda.

Yüzde 10’un 8’i

AKP’de, yüzde 40’ın biraz üstündeki desteğin yüzde 50’nin üzerine çekilmesi için öncelikle MHP’nin oylarının çok büyük bölümünün alınması hesabı yapılıyor. Mevcut siyasi kutuplaşma nedeniyle CHP ve HDP seçmeninden oy alınamayacağı bakış açısıyla MHP seçmeninin en az yüzde 8’inin alınmasının zorunlu olduğu görüşünden hareket ediliyor. MHP seçmeninin yüzde 8’inin oyunun alınması durumunda başkanlığın referandumda yüzde 50’nin üzerinde kabul edileceği konusunda görüş birliği bulunuyor.

Kaygılandıran oranlar

Ancak MHP oylarına ilişkin hesaplamalarda AKP’nin karşısına MHP içi muhalefet çıkıyor. Bu da aynı zamanda mahkemeler ve parti içi disiplin işlemleriyle devre dışı bırakılan MHP muhalefetinin, başkanlık hesaplamalarıyla masaya dönmesi anlamına geliyor. Meral Akşener, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan başkanlık sistemine karşı olduklarını açıkladılar. AKP’de, parti içi muhalefeti oluşturan bu isimlerin referandumda aktif bir hayır kampanyası yürütmeleri halinde MHP seçmeninin de bölüneceği, böylece yüzde 50’yi bulmanın kritik hale gelebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor. MHP’de muhaliflerin mahkemelik olan kurultaylarda delegelerin yarısından fazlasının imzasını toplayabildikleri, referandum kampanyasında seçmenin yarısını yönlendirebilecekleri dikkate alınıyor. MHP yönetiminin de referandumda parlamenter sistemden yana tavır alıp kampanya yürütmemesi durumunda MHP seçmeninin yarısından fazlasının da hayır oyu verebileceğinden kaygı duyuluyor.