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Kulis: AK Parti İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Ali Babacan veya Süleyman Soylu'yu aday gösterebilir

"İstanbul ve Ankara seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek"

03 Nisan 2018 11:10

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım'ın isminin açık ara önde konuşulduğunu öne süren Selvi, "Spekülasyona girmek istemem ama Ali Babacan, Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Soylu konuşulan isimler arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "İstanbul ve Ankara seçim kulisleri" başlığıyla yayımlanan (3 Nisan 2018) yazısına şöyle devam etti:

CHP’de ise Mansur Yavaş ismi yine gündemde. Kılıçdaroğluda görüşmeye devam ettiklerini doğruladı. Ancak Levent Gök ve Muharrem İncede önemli isimler. Levent Gök, ”Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sorumluluk almaya hazırım” dedi.

İstanbul ve Ankara seçimleri AK Parti ile CHP arasında geçecek. İstanbul’da son gelen anket AK Parti’yi rahatlattı. Şimdilik sadece bunu söyleyebilirim. İstanbul’da HDP kilit parti konumunda. HDP’nin oyunun ne kadarı CHP’ye gidecek, AK Parti ne kadarını alabilecek? Saadet Partisi şimdiye kadar AK Parti açısından önemliydi ama bu seçimde CHP’nin de ilgi alanında. Ankara’da MHP, kilit parti olma özelliğini koruyor. Tabii bir de İYİ Parti faktörü var. Meral Akşener’in ilk seçim sınavı olacak.

Yerel seçimler AK Parti-MHP ittifakı için önemli bir test olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘gönül ittifakı’nın gerçekleşeceği görüşünde. Yerel seçimlerde asıl muhalefetin ittifaka ihtiyacı var. Muhalefet farkında değil ama yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir prova olacak.

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Binali YıldırımSüleyman SoyluAli BabacanAKPİstanbulAnkaraAbdulkadir Selvi

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