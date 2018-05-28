Kulis: ABD yönetimi, kongrenin "F-35 sistemi, Türkiye'ye verilmesin" baskısını nasıl aşacağını düşünüyor

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Amerikan yönetiminin F-35 sistemininin Türkiye verilmemesi için kongreden gelen baskıyı nasıl aşacağını düşündüğünü yazdı.

Turgut, "Türkiye’nin teknolojik katkı ve bakım merkezi olarak hayati öneminin bulunduğu çok devletli F-35 sistemi projesi normal seyrinde giderken, kongrenin müdahalesiyle yönetimin planları tamamen bozuldu" dedi.

Turgut, "Bölgesel dengeleri ve Rusya’nın bölgedeki artan gücüyle rekabeti düşünmek zorunda olan ve bu süreçte Türkiye’yi daha fazla kendinden uzaklaştırmamak isteyen Beyaz Saray, gittikçe daha tıkanma yolunda yürüyen F-35 sisteminin Türkiye’ye teslimatı sorununu kongre ile bir uzlaşı formulü içinde aşmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Turgut, Washington’daki durumu şöyle anlattı:

"Uçakların üreticisi Lockheed Martin, Türkiye’ye verileceğini düşündüğü uçakların test uçuşlarını şirketin Fort Worth Texas’taki tesislerinde gerçekleştiriyor. Uçakları onlar teslimata hazırlıyor."