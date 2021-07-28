Ahmet Takan, “kulislerde kafa yorulan başlıca iddiaları” yazdı: ABD’den Türkiye’ye vatandaşlıktan çıkarılması istenen 2 bin 500 kişilik bir isim listesi verildi

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, kulislerde ABD’den Türkiye’ye 2 bin 500 kişilik bir isim listesi verildiği iddiasının konuşulduğunu yazdı.

“Bu isimlerin, Türk vatandaşlığına geçirilen “ticaret insanı” diye görülen aslında uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraşanlar olduğu ve bu isimlerin, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısı öncesinde vatandaşlıktan çıkarılması ve gereğinin yapılmasının ABD tarafından istendiğini” belirten Takan, “olası Biden-Erdoğan görüşmesinin kaderinin buna bağlı olduğu” yorumları yapıldığını aktardı.

Kulislerde “eylül ayı ile birlikte siyasetin daha çok sertleşeceğinin” konuşulduğunu ifade eden Takan, diğer konuşulan iddiaları da şöyle aktardı:

“Bugünlerde siyasetin hangi kulis odasına girsem üzerinde ittifak edilen tek görüş bu… Kulislerde kafa yorulan başlıca iddialar neler?

-Ağustos ayı başında toplanması beklenen Yüksek Askeri Şura’da alınacak kararlar. Kimler gider kimler kalır konusunda saray iktidarı kanatları arasında farklı analizler (biz buna kendi gönüllerinden geçenler de diyebiliriz) var. Kabine revizyonu ve Cumhur İttifakı’nın geleceğini YAŞ toplantısına bağlayanlar pür dikkat kesilmiş durumdalar.

-MHP’nin başta Tarım Bakanlığı olmak üzere kabinede en az 2-3 koltuk istediği… Bu isteğin, Vedat Bilgin (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) modelinde olduğu gibi şu an aktif MHP’li olmayan ama MHP’liliği ile bilinen isimlerden olmasında direttiği.”

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