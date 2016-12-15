Kulis: AB Liderler Zirvesi'nde kilit Kıbrıs görüşmeleri; vizesiz Avrupa hayali 2017'ye kaldı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'de düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Toplantıda Avrupa Parlamentosu’nun müzakereleri durdurma yönündeki kararının ardından Türkiye ile olan ilişkiler de ele alınacak. Türk kaynakların da AB’li diplomatların da gözü Kıbrıs görüşmelerinde. Kıbrıs’ta sağlanacak bir mutabakatın "oyun değiştirici" olacağını vurgulayan bir Batılı diplomat, "Bu tüm bölgede oyunu değiştirecektir ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de olumlu etkileyecektir ki bu da Türkiye’yi reformlara dönüş yolunda yeniden tetikleyebilir" dedi. Kulislerden edinilen bilgilere göre, 'vizesiz Avrupa' hayali resmen 2017’ye bırakılacak.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, AB liderleri bugün yapılacak zirvede, 18 Mart’ta Türkiye ile mülteci anlaşmasına karşılık vize serbestisini öngören mutabakata bağlı olacağını tekrarlayacak. Böylece 2016’da tamamlanması planlanan ancak Türkiye’nin başta terörle mücadele yasasındaki değişiklikleri yapmaması nedeniyle hayata geçirilemeyen ‘vizesiz Avrupa’ hayali resmen 2017’ye bırakılacak. 2017’ye bırakılan umutlar arasında Kıbrıs sorununun çözülmesi de var.

Zirve sonuç bildirgesi taslağında Türkiye-AB mutabakatı şu şekilde yer alıyor:

"AB, Türkiye-AB açıklamasına taahhüdünü tekrarlar ve tamamen ve tam ve ayrım yapılmaksızın tüm yönleriyle uygulanmasının altını çizer."

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz’un Şansölye olma hayaliyle, Türkiye ile ‘müzakerelerin dondurulmasını öngörmeyen’ kararı veto ettiğini belirten bir Avrupalı diplomat, “Bu tek adam şovuydu” yorumunu yaptı. Bugün yapılacak zirvede Avusturya Şansölyesi Christian Kern’den bir veto daha beklenmezken, Brüksel’de Kern’in Kurz’a destek olabileceğini ancak anlaşmaya mutabakatı sürdüreceği beklentisi hâkim. Üst düzey bir konsey yetkilisi de Türkiye ile vize serbestisi için varılan mutabakatın net olduğunu belirterek, “Kriterler yerine getirildiğinde, top AB’de olacaktır. Devam eden bir diyalog var. Terörle Mücadele Yasası’na dönük düzenlemeler ele alınıyor. Bu görüşmeler için nihai bir tarih yok” dedi. 18 Mart mutabakatı Türkiye’nin 72 kriteri bu yıl içerisinde, önce haziranda sonra da ekimde tamamlamasını öngörüyordu. Ancak Ankara TMK’de değişiklik yapıp yapmama konusunda sürekli Brüksel’e çelişkili mesajlar verdi. Son olarak AB Bakanı Çelik’in kalan 7 kriterin nasıl gerçekleştirileceği yönünde bir ‘yol haritası’nda anlaştığı, ancak İçişleri Bakanı Soylu’nun bu mutabakata karşı çıktığı Brüksel’deki kulisler arasında.

Gözler Kıbrıs’ta

Türk kaynakların da AB’li diplomatların da gözü Kıbrıs görüşmelerinde. Kıbrıs’ta sağlanacak bir mutabakatın "oyun değiştirici" olacağını vurgulayan bir Batılı diplomat, “"Bu tüm bölgede oyunu değiştirecektir ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de olumlu etkileyecektir ki bu da Türkiye’yi reformlara dönüş yolunda yeniden tetikleyebilir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha ileri giderseniz, sınır kapıları açılır” dediği AB’de 18 Mart psikolojisinin değiştiğini, başta Dublin mutabakatıyla alınan sınır önlemlerini anımsatan diplomat, "Anlaşma yapıldığında bizim Türkiye’ye daha çok ihtiyacımız vardı; bugün bu oran yüzde 50-50. Ama yarın Türkiye’nin daha çok ihtiyacı olacak" mesajını verdi