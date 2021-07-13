Kulis: 9 günlük bayram tatiliyle aşılama hızında düşüş bekleniyor, artış sağlamak için yeni yöntemler masaya yatırıldı

Yaz tatilleri ve Kurban Bayramı’ndaki 9 günlük tatilin, günlük 300 bin civarında olan aşılama hızını yavaşlatacağı hesaplanıyor. Bu nedenle ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenmesi masada. Eylül başında da 50 milyon kişiye en az bir doz aşı yapılmış olması hedefleniyor.

Sonbahar gelmeden önce Türkiye’nin büyük bölümünü aşılamak için başlatılan çalışmalar, Kurban Bayramı’nda kesintiye uğrayacak. Bu da vaka sayılarının artması endişesi yarattı. Yaş gruplarının aşağı doğru inmesi nedeniyle aşıya ilgide azalma yaşanıyor. Yaz tatilleri ve önümüzdeki 9 günlük bayram molasının aşılama hızını düşüreceği hesaplanıyor. Halen günlük yeni doz sayısının 300 bin civarında olduğu belirtiliyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, ağustos ayı boyunca, aşı kampanyasının hızlanması için yeni yöntemler denenecek.

Temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor

Yapılan değerlendirmelerde vaka sayısının bayramdan sonra artacağı, Delta varyantının oranının da yükseleceği tahmin ediliyor. Temmuz sonunda Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ından fazlasının Delta virüsü olacağı belirtiliyor. Bu noktada yapılacak en önemli işlemin, maske ve mesafenin önemini yeniden hatırlamak ve aşılamayı hızlandırarak sürdürmek olduğu kaydediliyor.

Bayramdan sonra vakalardaki artışın 7 binleri bulacağı bekleniyor

Uzmanlar, yaz boyunca kısıtlayıcı yeni kararlar alınmasının beklenmediğini, ancak denetim ve kuralların daha sıkı anımsatılması gerektiğini ifade ediyor. Bayramdan sonra vakalardaki artışın 7 binleri bulacağı, eylül ayında okulların açılmasından önce yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos başından itibaren Delta varyantının, baskın virüs haline gelmesinin beklenmesi nedeniyle, aşının önemi konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Tek doz aşının bile koruyuculuğu olduğu kaydedilirken, ağustosta 18 yaş üstü 60 milyon civarındaki nüfusun en az 50 milyonunun ilk doz aşısının tamamlanması gerekiyor.