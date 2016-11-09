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Yaşam

Kulis: 2. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'na 'torbacı'lar da davet edilecek

"Kokoreççiden börekçiye, oyun salonu işletenlerden, büfe sahibine kadar kesimlerle diyalog artacak"

09 Kasım 2016 16:53

Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede atılan adımlar masaya yatırılırken toplumsal farkındalığı artırmaya dönük yeni politikaların hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, '2. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'nın aralık ayının ikinci yarısında toplanması ve tarafların bir araya getirilmesi öngörüldü. Kulislerden edinilen bilgilere göre, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu temin eden kişiler şuraya katılarak deneyimlerini aktaracak. 

Akşam'dan Hakkı Kurban'ın haberine göre, hükümet, uyuşturucuyla mücadelede yeni taktikleri devreye sokuyor. Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında, atılan adımlar masaya yatırılırken, toplumsal farkındalığı artırmaya dönük yeni politikaların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Aralık ayında 2’nci Uyuşturucuyla Mücadele Şurası toplanması benimsenirken, toplum kesimlerine yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması öngörüldü. Kokoreççiden kebapçıya, oyun salonu işletenlerden, büfe sahibine kadar kesimlerle diyalog artacak.  

İkinci şura aralıkta

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, 2016-2018 Stratejik Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetler ele alındı. Toplumsal farkındalığı oluşturmak amacıyla görevlendirilen 8 bakanlık, STK'lar, üniversiteler, iş dünyası, farklı toplumsal kesimlerinin sürece dahil edilmesi amacıyla çalışmaları yoğunlaştıracak. Bu kapsamda, “2. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası"nın aralık ayının ikinci yarısında toplanması ve tarafların bir araya getirilmesi öngörüldü. 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu temin eden kişiler şuraya katılarak deneyimlerini aktaracak. Toplantıda, toplumun her kesiminin topyekun çabasına işaret edildi. 

 

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