Kulis: 15'liler aday gösterilmeyi garantiledi, İyi Parti salı günü grup toplantısı yapabilir

Erken seçim kararının açıklanmasının ardından gözler, Türkiye siyasetinin en yeni aktörlerinden biri olan İyi Parti’nin adının 24 Haziran’da kullanılacak oy pusulalarında yer alıp almayacağına çevrilirken; CHP’den gelen son açıklama, bu konudaki belirsizlikleri ortadan kaldırdı. TBMM’de grubu olan partilerin doğrudan seçime katılma hakkı elde edebilmesini düzenleyen 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesini işletebilmek için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 15 CHP’li milletvekili partilerinden istifa ederek İyi Parti’ye geçti.

'Milletvekili adaylıkları garantilendi'

İyi Parti’ye katılan isimler arasında, Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu’nun da bulunması ‘önemli bir mesaj’ olarak yorumlanırken; parti değiştiren isimlerin neredeyse hepsinin CHP Genel Merkezi’ne yakın olduğu gözlemlendi. İyi Parti’ye geçen isimlerin, grup toplantısının yapılması ve İyi Parti’nin seçimlere gireceğinin resmiyete dökülmesinin ardından CHP’ye geri dönmesi beklenirken; bu milletvekillerinin 24 Haziran’daki seçimlerde CHP’nin milletvekili aday listelerinde yer almasının ‘kesinleştiği’ yorumları yapıldı.

İyi Parti, salı günü grup toplantısı yapacak

CHP’den geçen 15 milletvekilliyle birlikte, Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti’nin Meclis’teki koltuk sayısı 20’ye yükseldi. İyi Parti’nin, CHP’den gelen transferlerle birlikte, salı günü tarihinin ilk grup toplantısını yapması bekleniyor. Toplantının nerede yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bursa Milletvekili Aydın: 15'liler olarak bu işin bir parçası olduk

Öte yandan, CHP’den İyi Parti’ye geçen isimlerden biri olan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, T24’e yaptığı açıklamada, ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve örgütün talimatıyla’ böyle bir adım attıklarını belirterek, “Demokrasi adına, özgürlük adına; YSK ve AKP’nin oyununu bozmak için 15’liler olarak bu işin bir parçası olduk” ifadelerini kullandı.

CHP’den 15 milletvekilinin geçişiyle İyi Parti’nin Meclis’te grup kurabileceğini ve böylece de 24 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere katılabileceğini bir kez daha hatırlatan Aydın, “Biz de genel başkanımız ve örgütümüzden gelen talimat üzerine, ‘Mesele vatansa gerisi teferruattır’ diyerek bu sürecin içinde yer aldık” dedi. Bursa Milletvekili Aydın, İyi Parti’nin kadrosuna katılan 15 yeni isimle birlikte, salı günü ilk grup toplantısını gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Burdur Milletvekili Göker: Demokrasiye güç olabilmek adına böyle bir sorumluluk üstlendik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Burdur Milletvekili Mehmet Göker de Yargıtay’ın İyi Parti’nin seçime girebileceğini bildirmesine rağmen Yüksek Seçim Kurulu’ndaki oy tablosunun 5’e 5 olduğunun öğrenilmesinin ardından parti olarak böyle bir karar aldıklarını belirterek, “Demokrasiye güç olabilmek, grup oluşturacak sayıya destek olabilmek adına böyle bir sorumluluk üstlendik” dedi.

Kimler İyi Parti'ye geçti?

“CHP olarak, demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir demokrasi ayıbına daha imza atmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın bugün TBMM’de yaptığı açıklamayla CHP'den ayrılarak İyi Parti'ye geçen diğer isimler şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil , Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet , Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP’den ayrılarak İyi Parti’ye katıldı.