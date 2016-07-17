Kuleden Erdoğan'ın pilotuna: Niyetini bilmediğimiz askeri trafik var, bir an önce iniş yapın!

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Dalaman'dan İstanbul'a havalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğu ATA adlı Gulf-stream tipi uçağın pilotları ile Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Kontrolör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde olduğu uçağın pilotunu, "Niyetini bilmediğimiz bir trafik var, iniş yapacak olursanız bir an önce iniş yapın" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yapıldığı gece yarısından sonra Dalaman'dan TC-ATA kuyruk tescilli VIP uçağına binerek saat 01:43'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Bu sırada Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde bir grup asker bulunuyordu. Kendilerini bulunduğu üniteye kilitleyen askerler bu sırada herhangi bir müdahalede bulunmadan gelecek diğer askerleri beklemeye başladı. Bir saate yakın Biga semalarında bekleme yapan Gulfstream tipi uçağa, F-16'lar eşlik etti. TC-ATA uçağı İstanbul'a iniş yaptıktan sonra Florya tarafındaki Genel Havacılık apronuna geçti. Bu sırada iki F-16 uçağı Atatürk Havalimanı üzerinden ses hızını aşarak çok alçaktan uçtu. Gulfstream tipi uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na 03.18'de inmesinden sonra darbeci F-16'lar, Bandırma'dan kalkan F-16'lar tarafından yine kovalandı. Bazı hangarların camları kırıldı. Bu sırada uçakların İstanbul hava sahasında KC135R tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirlendi. TK8456 çağrı adını kullanan uçağın pilotu ile Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde olduğu uçağın çağrı adı da her zamankinden farklıydı. Uçağın kalkışında böyle planlandı. Erdoğan'ın içinde olduğu uçağa bundan önce "Turkish Republic 1" adı verilip, pilota da böyle hitap edilirken, bu sefer TK3456 olarak seslenildi. Bunda amaç uçağın kimliğinin gizlenmesiydi. Havada olan pilotlar o anda frekanstan konuşmaları duyduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı içi THY'nin kullandığı TK kodu kullanıldı.

Kule ile Erdoğan'ın pilotu arasında geçen diyalog şöyle:

Pilot: Turkish 8456.

Kontrolör: Havayolları 8456 iyi günler hocam dinliyorum sizi.

Pilot: Yaklaşma talep ediyoruz.

Kontrolör: Anlaşıldı Atatürk için yaklaşma talep ediyorsunuz, mutabık mıyız ?

Pilot: Yaklaşma ve iniş talep ediyoruz.

Kontrolör: Anlaşıldı. Ankara'dan son durumlar iletildi mi acaba Kulenin ve apron içindeki sivil insanlarla ilgili durum iletildi mi size?

Pilot: Mutabıkız efendim. İniş bölümünde kuleyle temas kurabilecek miyiz Yoksa size mi kalacağız?

Kontrolör: Anlaşıldı, kuleyle temasta bir sıkıntı yok. Piste inişinizle ilgili bir problem olmadığı söylenildi. Sadece aprondaki güvenliğe yani emin olamıyorlar. Hala insan göründüğü için ve kulenin durumu şu an bayağı bir karışık. İçerde hem sivil, hem asker, hem polis olduğu için.

Pilot: Anlaşıldı efendim. Pistle ilgili bir durum olursa ikaz ederseniz memnun olurum.

Kontrolör: Tekrar ediyorum 0-5'e inerseniz Yankee, 3-5'e inerseniz Victor olacak. İniş yapacak olursanız bir an önce iniş yapın

Pilot: Mümkün olursa 3.5'e (Florya-Sefaköy yönündeki pist) inmeyi talep ederiz.

Kontrolör: Şu an hangi piste iniş yapacağınızla ilgili tam karar veremedik. Kule tarafından ben sizi yaklaştırmaya devam edeceğim. 0-5 pistine (Florya-Ataköy yönündeki) doğru kendileri bilgi verecekler hemen.

"Niyetini bilmediğimiz askeri trafik var"

Kontrolör: Mutabık, ayrıca şunu da 05 inerseniz Y apronu olabilirmiş bu da net değil 3.5 inecek olursanız V apronu olabilirmiş.

Kontrolör: TK8456 İstanbul hocam bir trafik bilgisi vereceğim askeri trafik temasızım yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik şu an boğaz üzerinde 1500 feet ile 6 bin 7 bin feet arasında sürekli dalış tırmanış yapıyor. Meydan kuzey doğusu civarlarında dolanıyor, yani genelde boğaz civarı, kuzeye çıkmadan dolaşıyor. Yani niyetini bilmiyoruz temasımız yok. Nasıl bir trafik olduğunu da bilmiyoruz. Hızlı bir trafik muhtemelen askeri.

Pilot: Anlaşıldı efendim, radar teması mevcut o uçakla mutabık mıyız?

Kontrolör: Biz radarımızda görebiliyoruz. Çok hızlı bir trafik biz de yetkisi olmadığı için ne yapabileceğini bilmiyorum. O yüzden ben takip edilsem bile ayırma konusunda kesinlikle bir şey söylemem. Ne amaçla dahi kalktığını bilmiyorum. O yüzden bunu söylemek istedim. Sizin de niyetinizde etkili olabilecek.

Pilot: Anlaşıldı, biz 0-5'e devam ederiz bir an önce iniş olursa memnun olacağız. Trafikle ilgili bir durum olursa bilginizi bekliyoruz.

Kontrolör: Anlaşıldı, ben yaklaştığınız zaman tekrar sürekli bilgilendirme yapacağım. Pozisyonunuzu vermeye çalışacağım.