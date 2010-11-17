-KULE YANGININDA 8 KİŞİ GÖZALTINDA ŞANGHAY (A.A) - 17.11.2010 - Çin'in Şanghay şehrinde iki gün önce 28 katlı bir binada çıkan yangınla ilgili 8 kişi özaltına alındı. Çin Devlet Konseyi, yangınların önlenmesi ve bu tür felaketlerden korunmak için daha sıkı tedbirler alınması için talimat verdi. Konsey, benzer büyük felaketlerde yerel yönetimlerin de sorumlu tutulacağını açıkladı. Öte yandan, Şanghay başta olmak üzere birçok büyük şehirde binaların yangın merdivenleri ve yangın önlemleriyle ilgili olarak denetimler başladı. Uzmanlar, Şanghay'daki yangının ardından Çin'in 53 metreden yüksek binalardaki yangınlara müdahale kapasitesinin yeterli olmadığına dikkati çekmişti. Şinhua ajansı, yangında hayatını kaybeden 53 kişiden 26'sının kimliğinin DNA testiyle tespit edildiğini açıkladı. -8 KİŞİ GÖZ ALTINDA- Cing-an bölge sorumlusu Cang Rınliang, Şanghay'da buna benzer büyük felaketlerin yıllardır yaşanmadığını vurgulayarak, olaydan binanın tadilatında lisanssız çalışan kaynakçıları suçladı. Cang, 8 kişinin göz altına alındığını, bunlar arasında lisanssız kaynakçıların da olduğunu belirterek, hastanede durumu kritik olan 15 yaralının tedavisinin devam ettiğini söyledi. Yangının ardından Şanghay Vatandaşlık İşleri İdaresi, sağ kurtulan bina sakinleri için 1 milyon 100 bin yüen (yaklaşık 241 bin 884 TL) tahsis edildiğini açıkladı. Şehirde ayrıca, bağış yapmak isteyenler için bir internet sitesi ve özel bir televizyon kanalı kuruldu. AP ajansı ise Şanghay'daki yerel gazetelere dayandırdığı haberinde, en az 36 kişinin daha kayıp olduğunu duyurdu.