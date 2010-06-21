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Dünya

Kule ile temas kesildi, savaş uçakları havalandı!

Onur Air'e ait uçaktaki telsiz sorunu nedeniyle Hollanda, iki savaş uçağını tedbir amaçlı havalandırdı.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - İstanbul'dan Dublin'e hareket eden ve içinde 127 yolcu bulunan Onur Air'e ait yolcu uçağı, telsiz problemi yaşayıp kule ile bağlantı kuramayınca, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 2 savaş uçağı "tedbir" amaçlı havalanarak yolcu uçağına bir süre eşlik etti.

Onur Air'in Antalya-Dublin seferini yapan yolcu uçağındaki telsiz sorunu nedeniyle kule ile bağlantı kurulamayınca Hollanda savaş uçakları tedbir amaçlı havalandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Air'in, içinde 127 yolcusu bulunan 8Q 749 sefer sayılı Airbus A-321 tipi yolcu uçağı, dün sabah Antalya'dan Dublin'e hareket etti. Çek Cumhuriyeti hava sahasına gelindiğinde, telsiz sistemindeki parazit nedeniyle uçak ile hava trafik kontrol merkezi arasında yaklaşık 40 dakika bağlantı kurulamadı.

Bu sırada uçağın Hollanda hava sahasına girmesi üzerine Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağı, tedbir amaçlı havalandı.

Bir süre yolcu uçağına eşlik eden savaş uçakları, telsiz sisteminin düzelerek bağlantı sağlanması sonucu kalktıkları hava üssüne geri dönerken, uçak yoluna devam etti ve Dublin Havalimanına indi.


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