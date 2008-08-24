Kule atlamada şampiyon Mitcham



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 10 metre kule atlamada Avustralyalı Matthew Mitcham olimpiyat şampiyonu oldu.



Ulusal Su Sporları Merkezi'ndeki oyunların atlama müsabakalarının 13. ve son gününde yapılan erkekler 10 metre kule atlama yarışmasına 20 sporcu katıldı.



20 yaşındaki Mitcham, finalde son atlayışında 4 hakemden 10 tam puan alırken, yarışmayı 537.95 toplam puanla tamamladı ve altın madalyayı elde etti.



Mitcham böylece, ülkesine oyunlar tarihinde kule atlamada ilk, atlamada da 1924 yılından beri ilk altın madalyasını kazandırmış oldu.



Yarışmada ikinciliği, dünya ikincisi Çinli Zhou Luxin, 533.15 puanla, üçüncülüğü de 2 dünya şampiyonluğu bulunan Rus Gleb Galperin, 525.80 puanla aldı.



Geçen yılın Dünya Şampiyonu Çinli Liang Huo ise 508.40 puanla 4. sırada kaldı.



Böylece tamamlanan oyunların atlama dalındaki 8 altın madalyanın 7'sini Çinli sporcular kazandı.