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KULE, ASKERİ PİLOTA BERİL GEBEŞ'İN CENAZESİNİ SORDU

Haber: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA)  İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi

14 Mart 2018 18:14

Haber: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) 
İran\'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybedenlerden 10\'unun cenazesi İstanbul\'a getirildi. Cenaze işlemleri henüz tamamlanmayan pilot Beril Gebeş\'in cenazesi ise henüz Türkiye\'ye getirilmedi. Gebeş\'in babasının ricası üzerine Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, 10 kişinin cenazesini getiren askeri uçağın pilotuna cenazeyi sordu. 
Kule ile askeri pilot arasında kayıtlara yansıyan diyalog şöyle:
Kule :  Gebeş kaptanın babası özellikle rica etti, kızının olup olmadığını merak ediyor. onun için bilgi almak istedim. 
Askeri pilot: Gerekli yerlere bilgiler verildi. Ben bu konu hakkında bilgi veremem 
Kule: Anlaşıldı teşekkürler 

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