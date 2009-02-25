Külçe altınları kim unuttu?

Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar terminali önünde, özel güvenlik görevlileri şüpheli bir çanta buldu. Çantadan toplam 17 kilo 160 gram ağırlında külçe altın çıktı



Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlar terminali önünde, dün akşam saatlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından şüpheli bir çanta bulundu. Çantanın bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.



İç hatlar geliş terminali önüne gelen polis ekipleri, şüpheli valizi açınca görenleri ilginç bir manzara ile karşılaştı. Valizin içinde 6 adet külçe altın bulan ve ağırlığı 17 kilo 160 gram olan altın çıktı. Çanta havalimanı polisine teslim edildi.



Aradan bir süre geçtikten sonra, çantanın kendilerine ait olduğunu öne süren iki kişi, Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'ne geldi. Çantayı geri almak için polise başvuran iki kişinin, Erzurum'dan akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a geldiklerini, kendilerinin bir kuyumcunun kuryesi olduklarını ve külçe altınları İstanbul'a işlenmek üzere getirdiklerini belirttiler. İki çanta ile İstanbul'a geldiklerini belirten kişiler, çantalardan birini unuttuklarını söylediler.



Durumu Pendik Nöbetçi Savcısına bildiren emniyet yetkilileri gerekli incelemenin ardında bulunan altınları sahiplerine teslim edebilecekleri belirtildi.

