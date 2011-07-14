-KULBİLGE, MAZLUM VE KALENDER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeleri alınan kaleci Serdar Kulbilge,işadamı Zeki Mazlum ve Seyit Kalender, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Kulbilge, Mazlum ve Kalender'in soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadeleri alındı. Savcı Berk, bu kişileri ''şike suçundan'' tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.