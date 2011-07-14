T24 LogoT24 Logo
Gündem

KULBİLGE, MAZLUM VE KALENDER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 20:44

-KULBİLGE, MAZLUM VE KALENDER MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadeleri alınan kaleci Serdar Kulbilge,işadamı Zeki Mazlum ve Seyit Kalender, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Kulbilge, Mazlum ve Kalender'in soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadeleri alındı. Savcı Berk, bu kişileri ''şike suçundan'' tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24