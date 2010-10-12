Kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

T24- Okula gitmek için demiryolundan geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi trenin altında kaldı.





Uşak Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi Emine İlayda Topbay, okuluna gitmek için Fatih Mahallesi Halk Konutları mevkisinde demiryolundan geçtiği sırada İzmir'den Afyonkarahisar istikametine giden 33147 sefer sayılı yük treninin altında kaldı.



Olay yerinde yaşamını yitiren Emine İlayda Topbay'ın, dolmuş durağına gitmek için demiryolunu geçmek istediği, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle kafasına geçirdiği kapüşon ve müzik dinlediği kulaklıktan dolayı gelen treni fark edemediği iddia edildi.



Kaza sonrası olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cesedi, Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlanıldı.



Öte yandan kazada hayatını kaybeden genç kızın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Baba Kahraman Topbay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’ndan (TCCD) yaklaşık 2 ay önce emekli oluğu ve yıllarca Uşak Tren Garı'nda şeflik ve müfettişlik görevlerinde bulunduğu öğrenildi.



