Kulaklık paylaşma enfeksiyon nedeni

Bilim insanları, son dönemde gençler arasında moda olan iPod nedeniyle oluşabilecek yeni bir sağlık sorununa daha işaret etti.



Uzmanlara göre, kulaklıkla müzik dinleyenlerin kulaklarında, diğerlerine nazaran çok daha fazla bakteri bulunuyor. Kulağa yerleşen bu bakterilerin çoğunlukla zararsız olduğu belirtilse de Satphylococcus başta olmak üzere bir kısmının kulak ağrısından ağır enfeksiyonlara kadar çeşitli rahatsızlıkları tetiklediği açıklandı.



Müzik severleri uyaran Hintli bilim insanları, 50 kişi üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, mikropların kulaklık yoluyla duyma organına bulaştığını belirlerken, özellikle başkalarıyla kulaklıklarını paylaşanları iki kez düşünmeye davet ediyor.

