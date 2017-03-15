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Yaşam

Kulaklık patladı, bu hâle geldi!

Havada yolculuk sırasında patlayan cihazlara şimdi de pilli kulaklıklar katıldı

15 Mart 2017 21:39

Çin’in başkenti Pekin'den Avustralya’nın Melbourne şehrine giderken, uçakta kablosuz pilli kulaklıkla müzik dinleyen kadın yolcu, kulaklığın patlaması ve akabinde alev alması sonucu yaralandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, adı paylaşılmayan Avustralyalı kadın yolcunun yüzünde, kulaklarında ve ellerinde yanıklar oluştu.

Uçakta müzik dinlerken uyuyakalan yolcu, “Müzik dinlerken bir sıcaklık duydum, biraz ters dönmeye çalıştığımda da kulaklarımda ve yüzümde bir patlama hissettim. Elimi yüzüme atınca kulaklık boynuma doğru kaydı. Elimle çekip yere attım, çok sıcaktı ve alevlenmeye başlamıştı” dedi.

Yolcunun olay anından hemen sonra çekilen fotoğrafları da dış basında yer buldu.

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