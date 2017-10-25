Kulaklı orman baykuşunun kangren olan kanadı ameliyatla alındı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- KASTAMONU\'da yaralı bulunan ve Zonguldak\'ta tedaviye alınan \'Kulaklı orman baykuşu\' nun kangren olduğu belirlenen sol kanadı ameliyatla alındı.

Ormanda köylüler tarafından bulunan yaralı baykuş, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından tedavisi için Zonguldak\'taki Veteriner Tıp Merkezi\'ne teslim edildi. Zonguldak Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı da olan veteriner Önder Alkan, baykuşun sol kanadının kangren olduğunu tespit etti. Baykuşun kanadı, ameliyatla alındı.

Veteriner Önder Alkan, baykuşun tellere çarparak kanadından yaralandığını tahmin ettiklerini söyledi. Baykuşun tek kanatla uçamayacağı için artık rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdüreceğini ifade eden Alkan şöyle konuştu:

\"Yaptığımız muayenede sol kanadının kangren olduğunu tespit ettik. Çok büyük ihtimalle ya tele takıldı ya da ona benzer bir şey oldu. Saçma yarası yoktu. Biz de kanadın birini almak zorunda kaldık. Yoğun bakıma aldık. 5-6 gün daha bizde kalacak. Bundan sonraki yaşamını doğada değil de rehabilitasyon merkezinde sürdürecek. Sağlığı şu anda iyi. Bizim için önemli olan ameliyattan çıkmasıydı. Ameliyattan çıktı ve genel durumu iyi şu anda. Gözetimimiz altında tedavisi devam ediyor.\"

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