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Kulakları kesilen köpek yavrusu tedavi edildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Çavdır ilçesinde kulakları jiletle kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu tedavi edildikten sonra sahiplendirildi

17 Kasım 2017 14:34

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Çavdır ilçesinde kulakları jiletle kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu tedavi edildikten sonra sahiplendirildi.
Çavdır\'da bir süreden bu yana sokak köpeklerine yönelik çalışma yapan Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, Bayır Köyü\'nde önceki gün kulakları jiletle kesilmiş köpek yavrusu buldu. Bir ilkokul öğrencisi tarafından kulakları kesildiği belirlenen hayvanı korumaya alan Dağdelen, kaymakam ve diğer yetkililere durumu haber verdi. Köpeği kendi çabaları ile tedavi ettiren Dağdelen, daha sonra hayvanı sahiplendirdi.

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