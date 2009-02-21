Kulak tıkacı kurtulmasını engelledi

Balat’ta kentsel rehabilitasyon alanı içinde üç katlı ahşap bir bina çöktü. Alt katlardaki üç aile son anda kurtuldu, üst katta kalan İtalyan asıllı müzisyen Eugenio Gosta ise öldü. Gosta’nın 70 yaşında olduğu ve piyano dersleri verdiği öğrenildi.



Vodina Caddesi’ndeki ahşap bina, gece sesler gelmeye başlayınca boşaltıldı. Dün 04.30 sularında da çöktü. İkinci katta oturan Hatice Memi, “Ev sahibini uyardık. Eşimi işe gitmesi için uyandırmamış olsaydım, hepimiz binanın altında kalacaktık” dedi. Üst katta oturan Gosta’nınsa kulak tıkacı taktığı için uyandırılamadığı iddia edildi. Memi, binaya daha önce belediyeden ölçüm yapmaya geldiklerini ve sağlam raporu verdiklerini iddia etti.



Fatih Belediyesi’nden yapılan açıklamada binanın yoğun yağış nedeniyle çökmüş olabileceği belirtildi, “Binayla ilgili belediyeye bir başvuru ve inceleme talebi olmamıştır. Bölge Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi alanı içerisinde bulunuyor. Bu türden 125 bina restore edilip güçlendirildi. Eğer yıkılan bina için başvuru yapılsaydı proje kapsamında güçlendirilip restore edilebilirdi” denildi. Fatih Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mağdurlara geçici yerleşim imkânı sağlanacağını açıkladı.

