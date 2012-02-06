Kulak temizleme çubuğundaki tehlike

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'Peçete kullanın'





Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Almaç, kulağın içindeki sarı salgının kir olmadığını ve temizlenmemesi gerektiğini belirterek, kulak temizleme çubuklarının kulağa sokulması halinde işitme yoluna zarar verilebileceğini söyledi.Almaç, "İnsanlar bunu neredeyse her gün kullanarak kulaklarını temizlemeye çalışıyorlar. Kulak kepçesinin içindeki kulak yolunda kahverengi ve sarı renkli doğal bir salgı oluşuyor, kulağın içindeki sarı salgı kir değildir ve temizlenmemesi gerekir. Kulak temizleme çubuklarını kulağınıza sokmayın, aksi takdirde kulağınızdan beyninize giden işitme yoluna zarar verirsiniz" dedi.Kulak yolundaki salgıyı temizlemeye çalıştıkça kulağın daha fazla sıvı salgıladığını ifade eden Almaç, şöyle konuştu:"Siz temizlediğinizi sanıyorsunuz ve oradaki yağlı tabakayı açıyorsunuz. Böylece kulakta daha fazla salgı birikintisi oluyor. Kulak yolundaki birikintiyi derine doğru itiyorsunuz. Böylece kulak yolundaki tıkanmalara kendiniz neden oluyorsunuz. Kulağınızı temizlemek isterken salgıyı bir araya toplar derine itersiniz ve işitme kaybına neden olursunuz. Bu salgıyı çubuklarla temizlemek yerine kulak kepçesine geldiğinde peçeteyle almanız doğrudur."Prof. Dr. Almaç, kulak yolu ve kepçesindeki kıllar temizlenirken kullanılan cımbız, ağda ve epilatörün zararlı olabileceğini de söyledi. Almaç, "Kanama olmaması, kesilmemesi, kızarma ve şişme olmaması lazım. Tahriş edilirse kulak kepçesinde iltihap ortaya çıkabiliyor. Bu aletlerinkullanılmadan önce kolonyayla temizlenmesi gerekiyor. Bu aletlerin birden çok kişide kullanılması hastalığa neden olabiliyor" diye konuştu.