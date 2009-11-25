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Kulak çubuğundan pasta mumu yaptık

Deniz Seki, cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez önceki akşam ekrana çıktı.

25 Kasım 2009 02:00

Deniz Seki, cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez önceki akşam ekrana çıktı.

Star Ana Haber’in canlı yayınına konuk olan ünlü şarkıcı, Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Cezaevinde kaldığı süre içinde çok güzel dostluklar kurduğunu belirten Seki, 39’uncu yaş günü için kendisine yapılan sürprizi de anlattı. Seki, “İmkansızlıklardan çok büyük yetenekler ve yaratıcılıklar çıkıyor. Oradaki arkadaşlarım bana açık büfe doğum günü partisi yaptı. Kulak temizleme çubuklarından mum yapmışlardı. Bisküvilerden pastalar, karavanada gelen patateslerden patates salatası yaptılar. Sürprizi görmeyeyim diye beni küçücük odama, koğuşa sakladılar. Gecenin sonunda onlara mini bir konser verdim. Çok ağlaştık. Çok değişik, hayatım boyunca unutmayacağım bir doğum günüydü” diye konuştu. 

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