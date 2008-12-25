'Kulağını aç da dinle Hakkı Devrim!'

Radikal'de 'özür' kavgası

Bir grup aydın ve gazetecinin başlattığı 'Ermenilerden özür diliyorum' kampanyası nedeniyle Radikal'in iki yazarı, Hasan Celal Güzel ve Hakkı Devrim arasındaki tartışma büyüyor. Güzel, özür kampanyasına destek verenler için 'sapı silik, şopar' deyince, imzacılarla aynı düşündüğünü yazan Devrim de, 'saygı fukarası, oda orkestrasındaki zurna' demişti.Güzel, bugünkü (25 Aralık 2008) yazısında, Devrim'in eleştirilerine yanıt verdi.Kampanyaya imza atanlar için, 'diyaspora ağzıyla konuşup atalarımızı soykırım yapmakla itham ederek özür dileyip, Türk düşmanı diyasporanın emellerine hizmet ederken düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanacaksınız da, biz karşı çıkarken tu kaka edileceğiz' diyen Güzel, Devrim'e de şöyle seslendi:"Kulağınızı açın da dinleyin Hakkı Devrim! Düşünce özgürlüğü, sadece tarihine ve atalarına iftira atan diyaspora ağızlı bir takım sözde aydınlara mı mahsustur? Onlar, şanlı tarihimize ve büyük milletimize nasıl hakaret ediyorlarsa, elbette biz de kendilerine gereken cevabı vereceğiz. Atama ve milletime ‘soykırımcı’, ‘katil’ diyenlere vereceğim cevap da elbette aynıağırlıkta olacaktır.Ne idüğü belirsiz bir takım kişilere bu iftiralarından dolayı sapı silik de derim; daha dünkü çocuk beni ırkçılıkla itham ediyorsa şopar denilmeyi de hak eder. Esasen, bu gibi genel teşbihlerde matufiyet aramanın da mânası yoktur.Size gelince Hakkı Devrim, bugüne kadar sütun komşuluğumuza, yazarlık tecrübenize ve yaşınıza hürmeten, yerli yersiz sataşmalarınıza aldırmadım. Hayalinizdeki kakafonik orkestrada benim varlığım tek yönlü kültürünüzle bereket versin ki bağdaşmıyor. Görgü ve saygı meselesine gelince, bu yaştan sonra zor olacak ama size bu konuda ders vermeye hazırım.Ahvâlinizi şâha daha önce de yazıp şikâyet ettiniz. Eğer şah ve şahlar da sizin gibi tahammülsüz ise bana göre hava hoş..."