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'Kul hakkı yiyenin alnı temiz olmaz'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tertemiz alnımı senin lekeli dudaklarına öptürmem" diyen Erdoğan'a...

11 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tertemiz alnımı senin lekeli dudaklarına öptürmem" diyen Erdoğan'a yanıt verdi: "Kul hakkı yiyen kişinin, kul hakkını yiyenlerin sırtını sıvazlayan kişinin alnı temiz olmaz." 

Erdoğan: Tertemiz alnımı, lekeli dudaklarına sürdürmem


Başbakan Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan "öpücük" polemiği karşılıklı söz düellosuna döndü. 

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın kızı Tuğçe Tarhan ile eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in oğlu Serkan Sezer'in nikah törenine katılan Kılıçdaroğlu, "Tertemiz alnımı senin lekeli dudaklarına öptürmem" diyen Erdoğan'a yanıt verdi.

Başbakan Erdoğan'a, ''Eğer Gazze'ye kadar giderseniz, sizi alnınızdan öpeceğim'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: 

''Başbakan'dan şu yanıtı bekliyordum: Ey Kılıçdaroğlu, göreceksin ben gemilerimizi Gazze'ye kadar götüreceğim. Oysa tam tersine, hakaret içeren bir sürü söylem. Bir başbakana yakışmayacak bir üslup. Alnının temiz olduğunu söylüyor, onun alnının temiz olduğunu kim kabul ediyor? Deniz Feneri'nin kirliliği onun alnında. Elleri de temiz değil. Kul hakkı yiyen kişinin, kul hakkını yiyenlerin sırtını sıvazlayan kişinin alnı temiz olmaz. Bunu bütün Türkiye biliyor.''

Erdoğan'ın seçim sırasında, ''Ben Gazze'ye Mavi Marmara'yı tekrar göndereceğim'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Gönderdi mi? Hayır göndermedi. Çünkü halka yalan söylüyor. Artık yalan söylemeyi bir kural haline getirmiş. 'Ben bunu söyledim ama yapamıyorum' diyemiyor. Onun yerine hakareti tercih ediyor. Bu da klasik bir Recep Tayyip Erdoğan davranışı'' diye konuştu.

Dava açacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Benim dudaklarım da temiz geçmişim de temiz, ellerim de temiz. Kirli olanlar, zaten bu tür ifadeleri kullanırlar. Temiz adam böyle bir şey kullanır mı, düzgün insan böyle bir şeyi kullanır mı, ahlaklı insan bu tür laflar kullanır mı? Onların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın kültüründen geliyor zaten. Ahlakından geliyor, temiz olmamasından geliyor, geçmişinin temiz olmamasından geliyor. Olay bu'' diye konuştu.



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