Kül bulutu geri döndü

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KÜL KABUSU GÜNEYE DOĞRU İLERLİYOR

Kül bulutları Fransa'nın güneyine, İsviçre'ye ve kuzey Avrupa'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. İspanya'da 20 havaalanı dün akşam kapatılmış ve binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kalmıştı. Yetkililer Avrupa hava sahasının bazı bölgelerinde uçuşların iptal edilmesinin beklendiğini açıkladı.



Avrupa hava trafiğini yöneten Eurocontrol tarafından yapılan açıklamada, volkanik küllerin Fransa'nın güneyine, İsviçre'ye ve kuzey İtalya'ya doğru ilerlediği belirtildi.



Eurocontrol, Atlantik ötesi uçuşların devam edeceğini, kül bulutlarının İzlanda'dan Azor adaları yönünde uzandığını, bu yüzden uçakların kuzeyden Grönland üzerinden yapılacağını kaydetti.



Eurocontrol, bu akşama kadar bulutların Almanya'nın güneyindeki bazı yerleri, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yı kaplamasının tahmin edildiğini açıkladı.



Atlantik ortalarındaki yüksekliği 10 bin 500 metreyi bulan bulutların bir kolunun da Portekiz ve İspanya'ya ulaştığı, Porto, La Coruna, Vigo ve Santiago havaalanlarının kapatıldığı belirtildi. (habertürk)