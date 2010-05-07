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Dünya

Kül bulutları yeniden gelebilir

İzlanda'daki volkanın faal olduğu ve yeni kül bulutu yayılabileceğini bildirildi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24-  İzlandalı meteorolog ve jeofizikçiler, İzlanda'daki Eyyafyallayöküll yanardağının yeni bir indifa aşamasında olduğunu ve yakında yeni kül bulutlarının yayılabileceğini bildirdiler. 
    

İzlanda Meteoroloji Kurumu ve İzlanda Yer Bilimleri Enstitüsünün raporunda, yanardağdaki faaliyetin patlayıcı hale geldiği, artık lav akmadığı ve magmanın büyük bölümünün kraterdeki patlamalar yüzünden her yöne saçıldığı belirtildi.


Yoğun kül bulutunun kraterin 4 bin ila 7 bin metre üstünde bulunduğu ifade edilen raporda, önemli miktarda külün rüzgarın yönüne göre yayılmasının ve
yere inmesinin beklendiği kaydedildi.


İzlandalı yetkililer raporlarında, 14 Nisan'da püskürmeye başlayan yanardağdaki faaliyetin bittiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdiler.

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