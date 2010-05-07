Kül bulutları yeniden gelebilir

T24-

İzlanda Meteoroloji Kurumu ve İzlanda Yer Bilimleri Enstitüsünün raporunda, yanardağdaki faaliyetin patlayıcı hale geldiği, artık lav akmadığı ve magmanın büyük bölümünün kraterdeki patlamalar yüzünden her yöne saçıldığı belirtildi.



Yoğun kül bulutunun kraterin 4 bin ila 7 bin metre üstünde bulunduğu ifade edilen raporda, önemli miktarda külün rüzgarın yönüne göre yayılmasının ve

yere inmesinin beklendiği kaydedildi.



İzlandalı yetkililer raporlarında, 14 Nisan'da püskürmeye başlayan yanardağdaki faaliyetin bittiğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını bildirdiler.