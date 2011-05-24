Kül bulutları Türkiye'yi etkileyecek mi?

T24 - İzlanda'da faaliyete geçen yanardağın kül bulutlarının Avrupa'yı çarşamba ve perşembe yoğun olarak etkilemesi bekleniyor. Türkiye’nin ise kül bulutlarından etkilenmesi beklenmiyor.







İzlanda'da hafta sonunda patlayan yanardağın yaydığı küller Avrupa’ya yayılıyor. ntvmsnbc'den Duygu Bayhan'ın haberine göre; Grimsvotn yanardağında son 100 yılın en büyük patlamasına tanık olunuyor.

İzlanda'da aktif hale gelen Grimsvotn Yanardağı'ndan, 25 km'ye kadar yükselen kül bulutu İskoçya'ya kadar ulaştı.

8000-10000 metre arasında esen ve jet rüzgarları olarak adlandırılan rüzgar akımları kül bulutlarını Avrupa üzerine taşımada etkili olacak. Bu rüzgarların hızı saatte 300 km’nin üzerine çıkabilir.

Çarşamba günü kül bulutlarının en fazla etkileyeceği ülkeler İskoçya, İngiltere, Fransa, Almanya, Norveç, İsveç, Polonya olacak.









Perşembe günü ise kül bulutlarının Avrupa üzerine en yoğun eseceği gün olabilir. Jet rüzgarlarının çok kuvvetli ve direk Kuzey Avrupa üzerine esmesi bekleniyor.

İngiltere, İskoçya, İrlanda, Fransa, İspanya’nın kuzeyi, Almanya, Polonya ve İskandinav ülkelerinin tamamında uçuşlarda aksamalar yaşanabilir.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri rüzgarlar İzlanda üzerinden kutuplara doğru eseceğinden, Avrupa ülkelerini fazla etkilemeyecek. Ancak volkan aynı miktarda kül yaymaya devam ederse pazartesiden itibaren rüzgarların kuvvetleneceği Avrupa kıtasını tekrar kül bulutlarının etkileme olasılığı var.

Türkiye’nin ise kül bulutlarından etkilenmesi beklenmiyor, sadece perşembe günü çok düşük yoğunlukta kül Karadeniz bölgesine ulaşabilir.

Ekonomil bilançosu iki milyar doları buldu

Geçtiğimiz yıl yine İzlanda'daki Eyyafyallayöküll yanardağından dağılan kül bulutu, Avrupa çapında dev aksamalara sebep olmuştu.

190 yıl sonra faaliyete geçen yanardağdan püsküren kül bulutları, Avrupa hava trafiğinde İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük aksamaya yol açmıştı.

Geçen yıl Nisan'da başlayan ve günlerce süren uçuş iptalleri 10 milyon yolcuyu etkilerken, sorunun ekonomik bilançosu iki milyar doları bulmuştu. Ancak karar, bazı havayolu şirketi yöneticilerince eleştirilmiş; kaldırılması için baskı yapılmıştı.



