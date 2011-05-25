Kül bulutları 500 uçuşu iptal ettirdi

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Kül kâbusu geri geldi - FOTO GALERİ

500 sefer iptal

Açıklamaya göre, Bremen havaalanı Türkiye saatiyle 06.00, Hamburg havaalanı da 07.00'de kapatılıyor. Berlin ve Hanover üzerindeki uçuşların da etkilenebileceği belirtiliyor.İskoçya ve İngiltere'nin bazı bölümlerde uçak seferleri iptal edilirken, Norveç ve Danimarka'da da uçuşların aksadığı haber veriliyor.Avrupa hava trafik güvenliği kurumu Eurocontrol'e göre, Birleşik Krallık hava sahasının bazı bölümlerinin kapatılması nedeniyle şimdiye kadar 500 sefer iptal edildi.Kurum, kül bulutlarının büyük ihtimalle Danimarka, Norveç ve İsveç hava sahasına da gireceğini ancak bunun uçuşlara etkisinin sınırlı olacağını kaydetti.İngiliz Meteoroloji Dairesi yetkilileri, İngiltere üzerindeki kül bulutlarının yoğunluğunun bugün önemli ölçüde azalmasının beklendiğini söyledi.Fransa Sivil Havacılık Kurumu, hava trafiğinin ciddi ölçüde aksamasının beklenmediğini, ülkenin hiçbir yerinde hava sahasının kapatılmayacağını açıkladı. Grimsvotn yanardağında Cumartesi günü çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu oluşan kül bulutları, rüzgarın etkisiyle Avrupa kıtasına doğru ilerlemeye başlamıştı.İzlanda üniversitesi uzmanları, Grimsvotn'daki patlamanın geçen yıl harekete geçen Eyjafjallajokull'dakine kıyasla çok daha büyük olduğunu belirtti. Ancak bu uzmanlara göre, rüzgarın gücü geçen yılkine kıyasla daha az. Ayrıca, patlama sonucu oluşan küller daha iri taneli olduğu için havada fazla savrulamadan daha çabuk yere düşüyor.Grimsvotn, Avrupa'daki en büyük buzul olan, İzlanda'nın güneydoğusundaki Vatnajokull'un altında bulunuyor. En son 2004 yılında patladığında, Atlantik uçuşlarının güzergahı değiştirilmiş, ancak hiçbir havaalanının kapatılmasına gerek kalmamıştı. Yanardağdan yükselen kül bulutlarının uçakların motorlarına zarar vermesinden endişe ediliyor.Geçen yıl Eyjafjallajokull'daki patlama küresel çapta hava ulaşımını ciddi oranda sekteye uğratmış, on milyon yolcu mağdur olmuştu. Kriz, 2 milyar dolarlık bir kayba neden olmuştu.