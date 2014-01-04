Kuklaya 'İhvan casusluğu' sorgusu!

Mısır’da 3 Temmuz darbesi sonrasında Müslüman Kardeşler’i ‘terörist’ ilan eden yönetim, kuşku duyduğu herkesi sorgulamaya başladı. Son kurban, ülkenin cep telefonu operatörünün yöneticileri oldu. Gerekçe: Reklamlarda oynatılan kukla, İhvan’a ( Müslüman Kardeşler Teşkilatı) gizli mesaj veriyor.

EL Cezire’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Mısır’ın en büyük cep telefonu operatörünün yöneticileri, şirketin online reklamında “Müslüman Kardeşler’e gizli mesaj verdiği” iddiaları üzerine sorguya çekildi. Dünyanın pekçok ülkesinde şebeke işleten şirketin Mısırlı müdürleri, “Reklamlarda oynattığınız kukla, Müslüman Kardeşler’in gizli mesajını taşıyor mu” diye sorgulandı.

Fıkralara konu olabilecek sorgu, “Örümcek Ahmed” lakaplı bir Mursi yanlısı aktivistin, bloğundan yazdıklarıyla başladı. Örümcek Ahmed’e göre, telekomünikasyon şirketinin internet reklamlarında kulllandığı, Mısır’da çok sevilen ‘Abla Fahita’ adlı kukla, İhvan’ın bir sonraki ‘terör saldırısının’ hedefini gizlice veriyor. İddialarını katıldığı televizyon programında da tekrarlayan Örümcek Ahmed, “Filmde Müslüman Kardeşler’in bir AVM’ye bombalı saldırı düzenleyeceğinin şifreleri var” dedi.

AVM’ye saldırı iddiası

Reklam filminde, Abla Fahita, ölmüş eşinin SIM kartını kızıyla birlikte ararken, “Mama Tuta” adlı arkadaşıyla telefonda konuşuyor. Twitter’da 91 bin takipçisi bulunan, filmleri Youtube’da binlerce kez seyredilen Fahita, 4 dakikadan fazla süren reklamda “Köpek”, “Garaj”, “Muhafız” ve “AVM” gibi kelimeler kullanıyor. Örümcek Ahmed’e göre “Mama Tuta” Müslüman Kardeşler’in kod adı ve konuşmada “Köpekler bombayı bulamayınca AVM’de büyük bir patlama olacak”

mesajı veriliyor.

Twitter’ı kırıp geçirdi

Dünyada Türkiye dahil 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketinden yapılan açıklamada, iddialar “gülünç” olarak nitelendi. Şirketin Dış İlişkiler Müdürü Halid Hegazi, “Bir reklam bin bir türlü okunabilir ama böyle okunmamalı” dedi.

Soruşturma haberi Mısır’ın sosyal medyasında alay konusu oldu. Twitter’da bir kullanıcı, “Onları (cunta yönetimi) yenemeyiz belki ama aptallıklarına ve gerçekdışı iddialarını gülerek alt edebiliriz” diye yazdı. Ülkenin sevilen komedyenlerinden Basem Yusuf ise “Abla Fahita’ya özgürlük” mesajı gönderdi.