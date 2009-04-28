Kukla festivalinde geriye sayım başladı

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliğinin desteğiyle düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali, 5–20 Mayıs tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.



Sabancı Müzesi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan festivalin genel sanat yönetmeni Cengiz Özek, festivalin başta Türkiye'den ustalar olmak üzere Japonya'dan Arjantin'e, Norveç'ten İran'a geniş bir yelpazeden 150 grubun kukla ve gölge tiyatrosu yorumlarını izleyiciyle buluşturacağını söyledi.



Festivalin bu yıl da yine pek çok ilke imza atacağını belirten Özek, festival kapsamında "Büyülü Ağaç" ve "Çöp Canavarı" adlı oyunlarını Türkiye adına seyirci ile buluşturacağını ifade etti.



Özek, festival kapsamında Fransız Kültür Merkezi, Kukla İstanbul, Taksim Meydanı, Profilo Kültür Merkezi, Sultanahmet Meydanı, Caddebostan Kültür Merkezi ve Ümraniye Meydan Alışveriş Merkezi'nde gösteriler yapılacağını kaydetti.



Festivalin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun yaşamasına önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Metin And anısına ithaf edildiğini belirten Özek, festivalde farklı kültürlerden modern ve geleneksel kukla örneklerinin sahneleneceğini dile getirdi.



Özek, festivalde ayrıca Larry Read tarafından hazırlanan belgesel filmde, Endonezyalı bir gölge oyunu sanatçısının tekniği ile Metin Özlen'in Karagöz yapım ve oynatım tekniğinin gösterileceğini vurguladı.



Türkiye'deki Karagöz sanatçıları üzerine hazırlanmış 3 ayrı belgesel filmin gösteriminin yanı sıra kentin çeşitli bölgelerinde yapılacak atölye çalışmaları ve Akdeniz Kuklası Sempozyumu'nun da festival kapsamında olduğunu belirten Özek, bu yıl Festival Onur Ödülü'nün "Gölgeye Övgü" sergisi dolayısıyla, Karagöz ve gölge sanatına katkıları nedeniyle İstanbul Modern'e verileceğini ifade etti.



İstanbul'da bir kukla devi



Fransa, Rusya Federasyonu, Macaristan, İspanya, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, İran, İtalya ve Türkiye'den grupların katılacağı festival, dünyaca ünlü Fransız Philippe Genty Topluluğu'nu Türk izleyicisiyle ilk kez buluşturacak.



"Zigmund Follies" adlı oyunuyla sahne alacak olan ve objelerin fantastik dili üzerine çalışmalarını sürdüren grup; dans, ışık, obje, hareket ve tiyatroyu bir arada kullanıyor.



İstanbul Modern'de 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Akdeniz Kuklası Sempozyumu'nda "Akdeniz'de Kukla Geleneği", "Karagöz ve Akdeniz Kuklasına Etkisi", "Akdeniz'de Kukla Etkileşimi" ve "Akdeniz Kuklası ve Toplum-Dün ve Bugün" gibi konular tartışılacak.



