Kuğulu Park'taki çadırlar polisin isteği üzerine söküldü

Taksim Gezi Parkı'ndaki direnişe destek vermek amacıyla Ankara Kuğulu Park'taki çadırlar için göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Gezi olaylarının 11. gününe sakin başlayan Ankara, öğle saatlerinde polisin Kuğulu Park'a gelmesiyle tekrar gerildi. Bir grup çevik kuvvet ve sivil polis gelerek Kuğulu Park'a kurulan çadırların kaldırılmasını talep etti. Bazı polislerin çadırlara müdahale etmeye başlamasıyla arbede çıktı.



Bu sırada CHP'li milletvekilleri Aylin Nazlıaka ile Levent Gök, araya girdi.Bunun üzerine polis topluluğa süre vererek talebini yineledi. Pazarlıkların ardından çadırlar kaldırılmaya başlandı.