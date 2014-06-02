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Dünya

Kuğu avcısı Türk, İngiltere’de tutuklandı

İngiltere’de tüm kuğuların Kraliçe’ye ait olduğunu bilmeyen bir Türk bir kuğuyu kesip yedi

02 Haziran 2014 19:40

Kestiği kuğuyu çantasına koyarken fotoğraflanan Hasan Fidan, Kuşun kuğu olduğunu bilmediğini söyledi. 46 yaşındaki kuğu avcısına 100 sterlin (350 TL) para cezası kesildi.

İngiliz tabloid gazetesi London Evening Stantard'ın haberine göre, Fidan bir tanık tarafından polise ihbar edildikten sonra tutuklandı. Ülkedeki tüm kuğuların, korunmaları amacıyla 12. yüzyıldan beri Kraliçe’ye ait olduğundan ve avlamalarının yasak olduğundan habersiz Türk, “Kraliçeyi çok seviyorum. Polis söyleyene dek yanlış yaptığımın farkında değildim. Özür dilerim” dedi.

Avladığı kuşun kuğu olduğunun da farkında olmadığını söyleyen Fidan, “Ben herhangi bir kuş zannediyordum. Kraliçeye ait olduklarını bilmiyordum” dedi. Kuğuyu avladıktan sonra ne yaptığını da “Önce tüylerini yoldum. Tadını merak ediyordum. Tadı güzel. Geri kalanını buzdolabına koydum. Sonra polis geldi, bir kuş öldürüp öldürmediğimi sordu. Ben de ‘Evet’ dedim. Polis buzdolabında kalan kısmı aldı” dedi.

 

Tabutta Röveşata filmini akıllara getirdi

 

İngiltere'de yaşanan bu olay, Ahmet Uğurlu'nun başrolünde 'Mahsun' karekterini canlandırdığı Tabutta Rövaşata filmini akıllara getirdi. Filmde Mahsun Karakteri aç kalmasına rağmen Tavuskuşunu yemek istemesine rağmen buna yeltenmiyordu.

 

Filmin konusu

 

Araba sevdalısı bir otomobil hırsızının hüzünlü öyküsü. Rumelihisarını mesken tutan Mahsun (Ahmet Uğurlu), evsiz-barksız işsiz ve kimsesi olmayan bir garibandır. Tüm dostları balıkçılardır. Sabahçı kahvesindeki çay borçlarına kadar her şeyine balıkçı dostlarından Reisin (Tuncel Kurtiz) sahiplendiği Mahsun, otomobil çalarak yaşamını sürdürür. Yaşamındaki tek tutkusu arabalardır. Geceleri çaldığı arabaları sabaha dek gezdikten sonra yerlerine bırakır. Çoğu zaman da onları garip bir coşkuyla, okşarcasına yıkayıp temizleyerek...

Yine Reisin sayesinde sandalyeler üzerinde uyuklamaktan kurtulur ve kahvenin tuvaletine bakma işini üstlenir. Bir gün, kahveye gelen eroin bağımlısı kıza (Ayşen Aydemir) âşık olur. Birden dünyası değişen Mahsun, hiçbir karşılık beklemeden, yatacak yeri olmayan kıza odasını açar. Ne var ki beyazcı kız, eroin almak için bedenini, bu açılan odada erkeklere satarak Mahsun’un saf dünyasında bir düş kırıklığı yaratacaktır.

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