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Yaşam

'Küfürlü filmlere destek yok'

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü’nün “Bütçeler sırasında destek oyumu Recep İvedik gibi bol küfürlü, bizi küçük düşüren filmlere vermem&rdqu

18 Eylül 2008 03:00

Kültür Bakanlığı’nın Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, gelecek yıl Türk Sineması’na 15 milyon YTL’lik destek sağlayacak. Kurumun başında bulunan Abdurrahman Çelik, gelecek yıl içinde bol küfürün olduğu Recep İvedik benzeri filmlere destek vermeyeceklerini açıkladı.

Çelik küfürlü filmlere karşı olduğunu, bu filmlerin yapımcılarının destek istemesi halinde olumsuz oy kullanacağını söyledi. Beyazperdede küfürü onaylamayan Çelik, “Küfürlü filmler Türk kültürünü yansıtmıyor ve kültürümüzü küçük düşürüyor” diye konuştu. Eleştirmen Murat Özer ve ‘Recep İvedik’in yapımcılarından Mehmet Soyarslan ise bu açıklamının “sansür” olduğunu ileri sürdü.

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